大軍進駐烏東 普廷下一步？

俄羅斯總統普廷在廿三日「祖國保衛者日」當天，出席在亞歷山大公園無名烈士墓的獻花圈儀式。（歐新社）

2022/02/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在俄羅斯總統普廷宣布承認烏克蘭東部兩個由分離主義者控制的區域、並派遣「維和部隊」進駐後，外界憂慮普廷的下一步是否會全面入侵烏克蘭。英國金融時報指出，普廷決定承認頓、盧二區與派軍進駐清楚顯示，他手中的選項並未全數出盡，可能正盤算光靠外界對未來衝突的恐懼，便足以迫使美國與北約讓步。

頓、盧二區在二○一四年俄軍占領烏克蘭克里米亞後宣布脫烏，烏國政府軍稍後逐漸奪回兩區大部分主控權，但俄國卻承認頓、盧當年「宣告獨立」時的領土界線。金融時報提到，若無法透過談判協商解決邊界爭議，俄羅斯的壓倒性兵力恐迅速擊退烏東的政府軍。美國有線電視新聞網（CNN）則說，俄軍進駐頓、盧二區恐怕意在把烏軍牽制在烏東，以至於俄軍由北入侵時無法趕赴臨北的基輔馳援，好讓俄國在基輔改朝換代。

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分析家指出，烏克蘭情勢今後可能有三種情節，一是烏東俄軍固守烏東且按兵不動。「詹氏防衛週刊」國防專家黎普利（Tim Ripley）深信，普廷最有可能的下一步，不在於立即攫取更多領土，而在其他方面施壓烏克蘭，如封鎖瀕臨黑海的烏國港口，以持續危機狀態來恫嚇烏克蘭，讓烏克蘭認為西方盟國是未能提供實質幫助的紙老虎，同時迫使北約各國公開承認不會派軍援烏。

第二種情節是俄軍協助分離主義者擴大控制區，但將衝突侷限於烏東，目標可能是拿下烏東主要港口馬立波（Mariupol），有助於莫斯科以陸路聯結克里米亞與烏東分離區，同時控制烏東亞速海岸，對基輔當局構成經濟壓力。

至於第三種情節則是西方各國預告的全面開戰。從普廷二十一日在電視演說中頻出狂言來看，英國衛報認為，普廷的目的看似非僅限於染指烏東，他最後放話要基輔停止暴力否則就要為「隨後的流血事件」負責，已形同宣戰。

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