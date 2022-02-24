分心歐洲安全危機 華府印太戰略陷兩難

美國總統拜登廿二日在白宮發表演說，針對俄羅斯入侵烏克蘭宣布制裁措施。（法新社）

2022/02/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國本月十日發表新印太戰略白皮書，試圖說服亞洲盟國，美國會將重心置於印太地區，因應中國的挑戰。然而，俄羅斯侵略烏克蘭，讓美國捲入歐洲安全危機。金融時報駐台資深記者席佳琳（Kathrin Hille）廿三日撰文指出，亞洲盟友擔心拜登政府會分散其印太戰略注意力，再度將重心放在其他地區。

席佳琳指出，亞洲如今已占全球六成國內生產毛額（GDP）及半數以上人口。十年前，當時的美國國務卿希拉蕊‧柯林頓承諾，美國將採取「重返亞洲」戰略，將重心轉向因應中國挑戰。然而，美國在中東及阿富汗陷入衝突泥淖，兌現這些承諾的步調緩慢。與此同時，中國軍力正迅速現代化，侵蝕美國在印太地區的主導地位。

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雪梨大學美國研究中心安全專家湯森德（Ashley Townshend）直指，由於歐洲及中東讓美國分心，對亞洲的再平衡尚未發生。

針對外界批評華府只是將重心置於軍事安全及地緣政治，拜登的亞太戰略承諾為該地區建立新經濟架構。但批評者認為，亞洲國家希望美國重返已改名為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），但拜登政府將經貿重心放在推動更高的勞動與環保標準，以及彈性的供應鏈。而且，拜登的印太戰略雖目標遠大，卻未說明如何達成。

席佳琳指出，這也是印太地區對美國涉入烏克蘭問題有諸多疑慮的原因，若干亞洲國家官員認為，烏克蘭危機讓美國陷入兩難，一方面華府若涉入太深，將在亞洲與中國問題上分心，另一方面若未能保護烏克蘭免於遭受俄國侵略，也將進一步削弱對美國的信任，認為美國沒有能力維護建立在規則之上的全球秩序。

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