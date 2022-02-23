先承認獨立後併吞 俄羅斯故技重施

2022/02/23 05:30

●獲俄羅斯承認獨立代表什麼？

這是俄國首度表明不認同頓巴斯地區為烏國領土，為俄軍駐紮當地鋪路。俄國國會議員、前「頓內茨克人民共和國」領袖博羅代（Alexander Borodai）上月表示，將尋求俄國協助奪取烏國政府軍控制的其餘地區，可能導致俄烏正面交戰。

●明斯克協議何去何從？

俄國承認盧甘斯克和頓內茨克獨立後，等同於毀棄呼籲賦予該兩地區更大自治權的「明斯克協議」；雖然該協議並未全面落實，但被俄國在內相關各方視為最佳解決方案。

請繼續往下閱讀...

●俄國故技重施？

俄國在2008年與喬治亞短暫交戰後，宣布承認喬治亞境內的阿柏克茲亞（Abkhazia）和南奧賽提亞（South Ossetia）地區獨立，進而提供預算支援、賦予當地居民俄國公民權，並駐軍數千人。

●莫斯科得到及失去什麼？

以喬治亞來說，俄國透過承認2個地區獨立，合理化其在喬治亞周邊的軍事活動，干擾喬治亞完整控制國家領土、以加入北約的期望，如今也可能對烏克蘭如法炮製。然而，俄國也將面臨國際譴責和制裁，並承擔飽受戰亂肆虐的頓內茨克和盧甘斯克的經濟重擔。

資料來源：綜合外電

整理：編譯孫宇青

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法