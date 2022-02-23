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    俄烏緊張關係大事紀

    俄烏緊張關係大事紀

    俄烏緊張關係大事紀

    2022/02/23 05:30

    烏克蘭是前蘇聯極為重要的戰略成員，擁有龐大農業產業及重要的黑海港口，境內還有大量核武器與尖端軍工製造業。蘇聯解體後，烏克蘭宣布獨立，在能源與安全上仍與俄國保持密切關係，但烏克蘭在2013年底尋求與歐盟簽署指標性政治與自由貿易協議，埋下危機根源。

    － 2014年2月：烏克蘭民眾推翻親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），親西方的臨時政府與歐盟簽署貿易協議，並尋求加入北大西洋公約組織（NATO）。

    － 2014年4月：俄國兼併烏克蘭的克里米亞半島，烏東頓內茨克與盧甘斯克兩區宣布獨立，烏國政府軍與烏東親俄民兵開戰，造成政府軍與平民約1萬5000人喪生，迄今仍持續對峙。

    － 2014至2015年：俄羅斯、烏克蘭、法國、德國簽署一系列名為「明斯克協議」（Minsk Accords）的停火協定，但協議內容含混不清，未被完全遵守，衝突不斷。

    － 2021至2022年：俄國為避免烏克蘭全面倒向美國與西方，要求美歐向俄國提出安全保障，包括承諾永遠不讓烏克蘭加入北約、北約撤走部署於東側成員國的部隊等，但美歐堅持烏國為主權國家，有權加入北約。

    資料來源：綜合外電

    整理：國際新聞中心

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