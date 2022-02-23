為侵烏鋪路 西方斥俄假維和

俄羅斯坦克21日深夜駛入親俄分離主義勢力控制的頓內茨克地區。（路透）

2022/02/23 05:30

烏考慮斷交 美英歐日澳砲口一致

〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱／綜合報導〕俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克、盧甘斯克兩個親俄地區獨立，並調派軍隊進駐「維持和平」，被視為在為全面侵烏鋪路。從聯合國安理會到世界各國領袖，均砲口一致譴責俄國總統普廷，並揚言將使俄羅斯付出高昂代價。美英兩國已率先祭出制裁，並表明將加碼對俄制裁，歐盟、日本等國也允諾共同反制「俄勢力」。

德停止北溪二號認證

普廷的對烏決策引發各國同仇敵愾，烏國總統澤倫斯基考慮與俄斷交，並呼籲國際社會「立刻」制裁俄國。德國總理蕭茲表示，已下令經濟部撤回有關「北溪二號」天然氣管線的安全報告，意味認證程序將停止，管線無法投用。歐盟強調，中止北溪二號不會影響歐洲的天然氣供應，並表示很快就會敲定對俄制裁措施，制裁資助俄方在烏東地區策反的俄國銀行。

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英相宣布制裁5銀行

英國首相強森宣布，制裁俄羅斯銀行、黑海貿易發展銀行等五家俄國銀行，以及普廷友人兼生意夥伴季姆琴科、阿卡迪耶維奇、羅騰伯格等三人，均是對克里姆林宮具戰略重要性的個人和實體，普廷將發現自己「嚴重失算」。日本首相岸田文雄指出，絕不接受俄國侵犯烏國主權和領土，日方將與國際社會合作應對和制裁。德國外交部長貝爾伯克怒指莫斯科違反「明斯克協議」，違背對國際社會的承諾。

澳洲總理莫里森敦促俄國立即「無條件撤出」烏國領土。我外交部也表達高度遺憾與譴責，批評俄國作為違反「聯合國憲章」，進一步升高軍事對峙，危及區域和平穩定，並再次呼籲在烏僑民儘速離境。

與烏、俄皆交好，曾自願擔任協調者的土耳其總統艾多根，坦言「無法接受」普廷的決定，呼籲各方尊重國際法，但他反對制裁俄國。中國外交部發言人汪文斌則表示，中方主張根據聯合國憲章和平解決爭端，但在被問及俄國行動是否違反明斯克協議時，汪認為任何國家的安全利益都應獲得尊重和維護。

在聯合國安理會緊急會議中，美國駐聯大使湯瑪斯—葛林斐德砲轟俄軍維和行動「胡鬧」。俄國駐聯大使涅班濟亞則表示，俄方仍對外交持開放態度，並聲稱俄國有必要捍衛烏東兩個地區抵抗烏國侵略。俄國外交部表示，外長拉夫羅夫仍準備與美國國務卿布林肯會談。

制裁力道 視俄走到哪

美國白宮副國家安全顧問兼國家經濟會議副主任辛赫（Daleep Singh）日前警告，制裁將使俄國成為國際上「被排斥的國家」，孤立在全球金融市場之外，被剝奪精密科技產品進口資格，能源出口展望也將破碎。他直言，大量資金外流、通貨膨脹飆升、借貸代價上升、經濟增長收縮等，將是俄國的考驗。不過，「法新社」指出，俄軍是否會全面跨越俄烏邊境，以及是否會在親俄勢力和烏國政府軍對峙的停火線止步，將影響西方國家的制裁力道。

在盧甘斯克，親俄分離主義者控制區的民眾，準備遷往烏國政府控制區。（美聯社）

頓內茨克的親俄人士在街頭放煙火，高舉俄羅斯國旗慶祝。（路透）

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