軍機遭雷射光攻擊 澳總理批中國恐嚇行徑

中國飛彈驅逐艦以雷射光照射澳軍海上巡邏機，澳洲總理莫里森二十日強烈譴責是「魯莽、不負責任又不應該發生的恐嚇行為」。（法新社）

2022/02/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對中國飛彈驅逐艦「合肥艦」十七日航經澳洲北部的專屬經濟區（ＥＥＺ）時，以雷射光照射澳軍一架P-8A「海神式」海上巡邏機，澳洲總理莫里森二十日強烈譴責是「魯莽、不負責任又不應該發生的恐嚇行為」。澳洲國防部長杜登同日也痛批，此乃極其挑釁的舉動，澳洲必須以強硬姿態回應中國的脅迫、霸凌和恐嚇。對此，中國政府和中國駐澳大使館均未有回應。

莫里森說，這就是恐嚇行徑，除此之外看不出其他含意，澳洲絕不接受。坎培拉正循外交及國防管道，直接向北京抗議。杜登則將此事視為中國軍隊挑釁霸凌的又一案例，「我們目睹它們在區域內和全球許多角落，以不同形式上演」。

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澳洲朝野對此事同仇敵愾。最大在野黨「勞工黨」領袖、聯邦眾議員艾班尼斯（Anthony Albanese）直言，現在的中國比以往更具侵略性，澳洲政府應發表措辭「最強烈的聲明」，因為此乃粗暴的侵略行徑，應加以譴責。

用雷射光照射空中的飛機，恐因造成飛行員暫時失明而產生嚴重風險。澳洲國防部直斥此舉不符合一般預期的專業軍隊標準；杜登指出，軍用級雷射光的目的，在於摧毀敵軍的雷達設備。

華爾街日報引述澳洲國立大學教授布拉克斯蘭德報導，中方從未在距離澳洲領土如此近的地方使用雷射，只有在澳軍船艦巡弋南海時，有過類似恐嚇行為。

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