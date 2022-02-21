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    烏東砲擊單日2000起 政府軍2死4傷

    烏克蘭面臨俄羅斯軍事威脅，烏克蘭武器製造重鎮哈爾科夫（Kharkiv）的民眾，十九日也在退伍軍人教導下學習使用槍械以自衛。（路透）

    烏克蘭面臨俄羅斯軍事威脅，烏克蘭武器製造重鎮哈爾科夫（Kharkiv）的民眾，十九日也在退伍軍人教導下學習使用槍械以自衛。（路透）

    2022/02/21 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區情勢持續緊繃，近日頻傳爆炸和砲擊，光是十九日就發生近兩千起違反停火協議的事件，政府軍和親俄分離主義民兵互控對方發動攻擊，烏國軍方更指稱有兩名士兵死亡及四人受傷，內政部長前往視察也遭遇砲擊威脅，令俄國「假旗行動」傳聞愈演愈烈，但烏國總統澤淪斯基強調不會回應挑釁行為，也已下令政府軍克制，避免產生更大衝突。

    烏國內政部長赴前線也險遭砲襲

    烏國軍方十九日指控，頓巴斯地區的親俄份子明顯違反「明斯克協議」的停火規範，十八日共有六十六起違規，十九日又有至少七十起，包括動用重型火砲朝前線三十多個屯墾區開火，造成兩名士兵喪命，另有四人受傷，為一個多月來首度有士兵在烏東衝突中殞命。不僅如此，烏國內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrsky）前往視察時，也有十多發迫擊砲落在部長、官員、軍方高層和採訪團附近三百公尺內，警告意味濃厚。

    莫納斯特爾斯基坦言，這是他第一次遭遇砲擊，強調所有人已做好應對任何狀況的準備。歐洲安全暨合作組織（OSCE）進一步指出，在頓巴斯地區的頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩州，十九日發生至少兩千起違反停火協議的事件；十八日則有逾一千五百起，明顯逐日增加。烏國政府軍指揮官帕夫留克（Alexander Pavlyuk）十九日表示，頓內茨和盧甘斯克兩州在過去三個月內，平均每日違反停火事件約三到五件，但最近幾天迅速惡化。

    OSCE另證實，頓內茨由烏國政府控制的馬林卡（Marinka）地區有一名平民罹難。

    俄國「假旗行動」傳聞愈演愈烈

    另一方面，烏東頓內茨的親俄陣營聲稱，已揭穿基輔當局準備武力奪回其控制區的陰謀，並抓捕一名「間諜」，該名間諜還在俄國國營Channel One電視台上自白，聲稱自己是在二○一八年獲基輔當局延攬，但遭基輔方面否認。路透指出，此事加深外界對於俄國和親俄份子合作進行「假旗行動」，刻意製造爭端挑釁基輔當局反擊，再伺機合理化俄國出兵行動的猜測。

    澤淪斯基強調不會回應挑釁行為

    對此，十九日前往德國參與「慕尼黑安全會議」的烏國總統澤淪斯基表示，烏國砲擊烏東「臨時佔領區」和俄國邊境羅斯托夫（Rostov）的消息「純屬虛構」，實情是俄方與親俄份子「正在炸毀他們身旁的東西」，烏方是「資訊戰、混合戰」的受害者，但不會對挑釁行為做出回應，「我們知道他們從居民區開火，逼我們反擊，我們必須保持冷靜」。

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