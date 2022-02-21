英相︰俄將發動二戰後歐洲最大戰爭

俄烏僵局的3種可能發展

2022/02/21 05:30

〔編譯孫宇青、陳成良／綜合報導〕俄烏危機引發國際社會高度警戒，美國等西方國家十九日繼續警告，俄羅斯可能近日就會進攻烏克蘭，美國總統拜登更罕見在週末會見國家安全會議（NSC）成員；英國首相強森則撂下狠話，指俄烏開戰可能是一九四五年以來歐洲最大型戰爭，一旦俄國侵烏，俄國企業可能無法以美元和英鎊交易，將重擊俄國經濟。

北約秘書長︰俄軍未退 計畫全面攻烏

北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）祕書長史托騰柏格更在參加德國「慕尼黑安全會議」時直言，俄軍並未撤退，反而持續增加；所有跡象均顯示，俄國「正計畫全面攻擊烏克蘭」，但俄國侵烏後不會得償所願，反而會促使北約擴大版圖。史托騰柏格點名俄羅斯和中國正尋求以威權統治模式，取代現行國際規則。與會的德國總理蕭茲也對「中俄軸心」的企圖感到憂心，歐盟執委會主席馮德萊恩則痛批莫斯科明目張膽地企圖改寫全球秩序，中俄偏好強者為王甚於法治，偏好恫嚇而非自決。

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拜登罕見週末開國安會議 共商對策

白宮新聞秘書莎琪十九日表示，拜登國安團隊再次確認，俄國隨時都可能襲擊烏國，拜登也罕見地在廿日召集白宮國安會成員共商對策。七大工業國集團（G7）外交首長十九日也在共同聲明中指出，雖然各國準備好外交回應俄國的安全疑慮，但俄國也必須了解萬一對烏動武，勢必招致嚴厲後果，包括一系列針對單位和個人的金融和經濟制裁，從而導致俄國經濟付出前所未有的慘痛代價。馮德萊恩也表示，不排除制裁俄國天然氣出口，並強調雖然歐洲有四十％天然氣來自俄國，但已尋求美國支援。

英國首相強森警告，英美兩國將阻止俄企以英鎊和美元交易，此舉可對俄國經濟造成極為重大的衝擊。據報導，俄國是全球主要的石油、天然氣和金屬出口國之一，而這些商品均以美元計價和交易，一旦俄企無法進入美元市場，影響難以估量。強森解釋，英國可以阻擋俄企在倫敦集資，並制裁俄國的銀行和其他企業，俄國寡頭菁英階級將「無處可逃」。據了解，前蘇聯垮台後，有數千億美元從俄國流入倫敦和英國海外屬地，倫敦已成為俄國超級富豪和前蘇聯政要的藏金地。

烏總統促各國速公布制裁俄措施

烏國總統澤淪斯基十九日仍強調，「我們認為不需要恐慌」，但也敦促各國不要等到俄國動武才發動制裁，應立刻公布制裁措施，以收嚇阻之效。此外，白俄羅斯國防部宣布，由於俄國與白俄邊境外部「近來軍事活動增加」，兩國原定廿日結束的聯合軍演將延期，且因未宣布演習結束日期，外界推測俄軍可能無限期駐紮白俄。白俄現有三萬名俄軍，且其邊境距離基輔不到兩百公里，對烏威脅極大。

克里姆林宮發言人培斯科夫廿日回應，西方國家一再預測俄軍入侵烏國的日期，直接導致局勢更趨緊張，可能擦槍走火，根本是一種「挑釁」，俄國總統普廷不予理會。俄國駐聯合國第一副常駐代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）也反譏，不能相信英美情報人員對於俄烏情勢的評估，伊拉克戰爭已有前車之鑑。

隨著俄烏情勢升溫，美國民眾憂心國家會連帶與俄爆發軍事衝突，紐約曼哈頓街頭十九日就出現民眾呼籲反戰的聲音。（法新社）

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