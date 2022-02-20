烏俄緊張 台日陷新安全風險
〔編譯孫宇青／綜合報導〕日經亞洲評論十九日分析，俄羅斯與烏克蘭的危機不僅影響歐洲，也將牽動亞洲安全態勢，尤其美國總統拜登向俄國總統普廷提出的談判條件，包括限制陸基中、短程飛彈部署，可能反而使中俄兩國從中得利，進而使日本、台灣等亞洲國家暴露危險中，有關國家務必確保美國了解所有連帶風險。
分析指出，拜登先前拒絕普廷提出的安全保障要求，改為提議兩國針對限制陸基中、短程飛彈部署展開談判，確保歐洲軍演的公開透明，以及美國揭示其位於羅馬尼亞和波蘭的飛彈防禦基地相關資訊，俄國也必須公開其兩座飛彈基地。其中，限制飛彈部署最令人憂慮。
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美國和前蘇聯在一九八七年簽署「中程核飛彈條約」（INF），禁止兩國握有射程五百至五五○○公里的陸基飛彈，而不受條約束縛的中國，就在美俄被限制的幾年內快速發展，據信現今部署逾一千枚類似飛彈，使中國在亞洲的海、空軍實力超越美國，並仗著飛彈優勢進一步與美拉開差距，嚴重削弱台海、東海、南海的穩定。美國前總統川普因而宣布退出INF，以重新建立軍力平衡。然而，一旦拜登與普廷重新協商限制飛彈部署，而中國又沒加入的話，等於讓中國佔了上風，必定大幅衝擊亞洲安全局面。
俄目標是阻止美與日韓共同軍演
其次，拜登提議公開更多軍演訊息及飛彈基地，雖僅限於歐洲，但外交消息指出，普廷可能要求相關做法延伸至亞洲，因為他的目標是阻止美國與日、韓等盟國的共同軍演，並取得美國在這兩國的飛彈防禦系統資訊。儘管美國不太可能同意俄國要求，但莫斯科必定與北京聯手削弱美和日韓澳等主要亞洲盟友的同盟。
據了解，日本政府已私下向美傳達上述看法和疑慮，但拜登當下重心全在烏俄危機和潛在的武裝衝突，可能不夠關切亞洲被波及的風險，日、韓、澳、印等國務必再三告誡美國。
另一方面，一旦美俄在歐洲爆發軍事對峙，俄國遠東地區的情勢也不會好。去年十二月，俄國宣布核潛艦將在遠東行動，並準備首度在千島群島的松輪島（Matua island）部署反艦飛彈。從一月底到二月，俄國太平洋艦隊更在日本海和鄂霍次克海大規模演習，甚至在十二日指控美國核潛艦侵入領海，可見俄國在烏俄危機下的軍事策略，也將不影響東亞情勢。
俄加強鄂霍次克海軍力 危及日本
俄國正加強其在鄂霍次克海及鄰近海域的軍事實力，萬一美俄在歐洲有風吹草動，將連帶升高日本周遭的緊張局勢，而俄軍和日本自衛隊在北方四島（或稱北方領土）的衝突也會更加頻繁。