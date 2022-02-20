烏俄緊張 台日陷新安全風險

日經亞洲評論分析，美俄在歐洲軍事對峙，恐怕也會加劇東亞局勢。圖為俄國太平洋艦隊一艘戰艦在本月七日通過日本海前往鄂霍次克海。（美聯社）

2022/02/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日經亞洲評論十九日分析，俄羅斯與烏克蘭的危機不僅影響歐洲，也將牽動亞洲安全態勢，尤其美國總統拜登向俄國總統普廷提出的談判條件，包括限制陸基中、短程飛彈部署，可能反而使中俄兩國從中得利，進而使日本、台灣等亞洲國家暴露危險中，有關國家務必確保美國了解所有連帶風險。

分析指出，拜登先前拒絕普廷提出的安全保障要求，改為提議兩國針對限制陸基中、短程飛彈部署展開談判，確保歐洲軍演的公開透明，以及美國揭示其位於羅馬尼亞和波蘭的飛彈防禦基地相關資訊，俄國也必須公開其兩座飛彈基地。其中，限制飛彈部署最令人憂慮。

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美國和前蘇聯在一九八七年簽署「中程核飛彈條約」（INF），禁止兩國握有射程五百至五五○○公里的陸基飛彈，而不受條約束縛的中國，就在美俄被限制的幾年內快速發展，據信現今部署逾一千枚類似飛彈，使中國在亞洲的海、空軍實力超越美國，並仗著飛彈優勢進一步與美拉開差距，嚴重削弱台海、東海、南海的穩定。美國前總統川普因而宣布退出INF，以重新建立軍力平衡。然而，一旦拜登與普廷重新協商限制飛彈部署，而中國又沒加入的話，等於讓中國佔了上風，必定大幅衝擊亞洲安全局面。

俄目標是阻止美與日韓共同軍演

其次，拜登提議公開更多軍演訊息及飛彈基地，雖僅限於歐洲，但外交消息指出，普廷可能要求相關做法延伸至亞洲，因為他的目標是阻止美國與日、韓等盟國的共同軍演，並取得美國在這兩國的飛彈防禦系統資訊。儘管美國不太可能同意俄國要求，但莫斯科必定與北京聯手削弱美和日韓澳等主要亞洲盟友的同盟。

據了解，日本政府已私下向美傳達上述看法和疑慮，但拜登當下重心全在烏俄危機和潛在的武裝衝突，可能不夠關切亞洲被波及的風險，日、韓、澳、印等國務必再三告誡美國。

另一方面，一旦美俄在歐洲爆發軍事對峙，俄國遠東地區的情勢也不會好。去年十二月，俄國宣布核潛艦將在遠東行動，並準備首度在千島群島的松輪島（Matua island）部署反艦飛彈。從一月底到二月，俄國太平洋艦隊更在日本海和鄂霍次克海大規模演習，甚至在十二日指控美國核潛艦侵入領海，可見俄國在烏俄危機下的軍事策略，也將不影響東亞情勢。

俄加強鄂霍次克海軍力 危及日本

俄國正加強其在鄂霍次克海及鄰近海域的軍事實力，萬一美俄在歐洲有風吹草動，將連帶升高日本周遭的緊張局勢，而俄軍和日本自衛隊在北方四島（或稱北方領土）的衝突也會更加頻繁。

烏克蘭空軍空降部隊十八日進行戰術演練。（路透）

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