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    Omicron亞型BA.2 更毒更抗藥

    Omicron肆虐香港，疫情惡化嚴重，18日在香港一處商店，許多人急著購買武肺病毒快篩劑。（彭博）

    Omicron肆虐香港，疫情惡化嚴重，18日在香港一處商店，許多人急著購買武肺病毒快篩劑。（彭博）

    2022/02/19 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕武漢肺炎病毒中傳染力最強的Omicron變種陸續出現亞型BA.1、BA.2，後者近幾週更在丹麥、南非等國取代前者的主流毒株地位。根據日本最新研究，有「隱形Omicron」之稱的BA.2變異株危險性高於BA.1，傳播力更強，意謂較易在人群快速傳開，對公衛威脅更大。

    英國先前數據顯示，加上追加劑，在預防BA.1、BA.2引發的輕症上效果相當。但日本研究人員十五日發布於生物學開放獲取預印本平台「bioRxiv」的研究有不同結論：BA.2可能比BA.1更易致病，免疫逃脫能力也更強。

    日本研究讓倉鼠感染BA.1，在其體內引發免疫反應，取得牠們經歷此過程後含有抗體的恢復期血清；接著把BA.1、BA.2暴露在這些抗體血液樣本中，結果發現BA.2對抗抗體的能力是BA.1的二．九倍。研究人員再拿小鼠做實驗，讓牠們對具有BA.1棘狀蛋白特性的細胞免疫，然後確認牠們的抗體，這回發現BA.2抵抗抗體的能力是BA.1的六．四倍。另拿BA.1、BA.2感染倉鼠，結果BA.2組比BA.1組出現更多健康問題，例如體重下降，肺部病毒含量也是BA.2多於BA.1。

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