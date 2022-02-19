香港疫情惡化 超越當年武漢

香港疫情嚴峻，在醫院負荷吃緊下，許多病患只能躺在公立醫院外帳棚區等候入院，由於週末氣溫將驟降，醫院管理局十八日開始將病患移入院內。特首林鄭月娥十八日指病患在院外苦等病床「不應該、不能接受、非常心痛」，「我要求今日一定要解決」。（美聯社）

2022/02/19 05:30

不會封城 全港強制普篩

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港特首林鄭月娥十八日晚間宣布，鑑於武漢肺炎疫情嚴重，引用緊急法延後特首選舉，並將強制全港民眾普篩，但是不會封城。彭博十八日指出，現在香港疫情惡化速度，已甚於兩年前中國武漢市最初爆發疫情時。

林鄭延後特首選舉至5月

林鄭在記者會上指出，為因應疫情嚴峻，行政會議批准引用「緊急情況規例條例」，將原訂三月二十七日舉行的特首選舉，延後到五月八日，特首候選人提名期也延至四月三日到十六日。林鄭月娥表示，現在港府必須集中力量對抗疫情，這項決定符合國家主席習近平重要指示之精神，即將穩定疫情做為「壓倒一切」的任務。國務院港澳事務辦公室與中聯辦隨即發表聲明，表示全力支持港府此一決定。

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由於依照正常時程，這屆政府任期在六月卅日屆滿，林鄭說，若四月時疫情依然嚴重，特首選舉可以再往後延，但是如此一來，選舉時間會非常接近換屆；若要延到六月卅日以後，並非這屆政府可以決定，「需要中央行使權力」。

估兩到三個月才能穩定

林鄭表示，專家估計，香港疫情還需要兩到三個月才能穩定，港府將在中央支持下，加大力度採取各種措施，包括準備實施強制全民檢測，將採用澳門及中國模式，每人檢測二至三次；全民普篩需搭配足夠的隔離設施，因此正盡快增設隔離場所，酒店業已提供約兩萬間房間，中央也正協助興建臨時醫院。林鄭說，不會封城，「完全封城並不可行」。

彭博指出，香港的每日新增確診病例，在短短一個月內，從每日新增百人暴增到超過六千人，疫情進展速度已經超過二○二○年二月以武漢市為中心的中國初期疫情。香港大學病毒學家金冬雁說，每日新增數千人感染，意味著採用中國大規模檢測打斷病毒傳播策略的機會已經消失，現在需要做的是盡可能降低接觸。港大傳染病學家高本恩也呼籲，現在當局應該將重點放在遏制病毒傳播，而非一味尋求零確診。

港府十八日通報新增三六二九例確診，幾乎為本土病例；七六○○例初篩陽性反應。

香港疫情嚴重，近期許多人偷渡到中國躲避疫情，造成疫情往中國擴散，廣東省過去一週通報二二九宗境外輸入病例，其中一二六例就是來自香港，珠海、東莞、惠州等至少六個南方城市祭出賞金，查緝香港偷渡客，金額高達二十萬人民幣。珠海市機場十八日也以「公共安全」為由，暫停所有飛北京航班。

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