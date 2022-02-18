四人幫後代當英線民 獄中示警華為威脅

正在英國監獄服刑的中國人王延，長年擔任英國軍情六處線人，去年起向英國提供有關華為公司的威脅情報。（美聯社）

2022/02/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國衛報十六日報導，因謀殺罪名判處終身監禁、正在英國諾丁罕郡一處監獄服刑的中國人王延（Wang Yam，譯音），長年擔任英國軍情六處（MI6）線人，去年起向英國國會情報和安全委員會（ISC）主席路易斯提供有關中國第一大電信裝置製造商華為公司的威脅情報。路易斯指他點出「幾個值得關注的重要領域」，坦言ISC的肯定可能對他有益。

王洪文之孫逃難到英 殺人坐牢

衛報指出，王延曾在中國核子武器研究機構擔任助理，為中國共產黨文化大革命時期「四人幫」成員王洪文之孫，一九九二年由中國經香港逃至英國並獲難民身分，自此成為MI6線人。二○○六年謀害英國作家查佩洛夫（Allan Chappelow）的殺人罪名於二○○九年成立後，始終自稱清白的他不斷向衛報表示自己無辜，尋求翻案，也自去年開始和ISC及一些知名人士聯繫，寄給ISC有關華為的背景及企圖等可能對英國構成風險的資料，尤其是華為參與當地第五代行動通訊技術（5G）建設對英方的威脅，並自稱長期從獄中提供MI6相關資訊示警。

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印度突襲搜索華為多處辦公室

王延向衛報表示，他就華為問題與美國有關方面的接觸也獲共鳴，並得到一定會重視的保證。

華為從事間諜活動的傳聞從未間斷，儘管該公司始終否認。路透報導指出，印度政府十五日突襲華為設在印度的多處辦公室，就中國企業涉嫌逃漏稅一事擴大調查蒐證。華為則聲明一切合法，會配合調查。

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