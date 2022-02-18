挺俄羅斯就得罪歐洲 中國陷兩難

對於烏克蘭危機要支持俄羅斯到何種程度，令北京陷入兩難。圖為中國國家主席習近平（左）二○一九年六月訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮舉行會談。（美聯社檔案照）

2022/02/18 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕面對俄羅斯與烏克蘭關係持續緊張，華爾街日報十六日報導，俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平二月初在北京會面後，中共權力核心、以習近平為首的中央政治局常務委員會，一直在思考應該支持俄羅斯到何種程度，又不損及中國自身利益。此一不尋常的漫長討論，凸顯烏國危機對北京的急迫和微妙程度。

報導說，迄今北京仍謹慎地不對俄羅斯可能侵略烏國的行動表態，但中俄的共同聲明卻是自冷戰以來，兩國最一致的表態。儘管習公開支持俄方立場，反對北約組織（NATO）擴張，但消息人士說，中國政府內部對此有些不安，因為這意味著外交政策的根本轉變，以致中共政治局常委進行激烈討論。

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美國約翰霍普金斯大學學者芮德成科（Sergey Radchenko）說，對中方來說，挺俄反北約擴張是一回事，因為這不用付出代價，但「協助俄羅斯迴避侵烏後會面臨的經濟制裁，又是另一回事」。

中國長期奉行前總理周恩來定下的互不侵犯、互不干涉內政的「和平共處五原則」，這也是為何中國迄今未承認俄羅斯二○一四年吞併克里米亞，也不完全支持俄國派兵協助哈薩克平息動亂。北京明白，在歐洲安全問題上，與俄羅斯一致可能進一步疏遠中歐關係，並把歐洲更推向美國勢力範圍。

烏克蘭是一帶一路成員

北京認為，有必要在可能受俄羅斯影響的區域，保護自己的利益，尤其烏克蘭是「一帶一路」倡議的成員，近年中國國企投資數十億美元，烏國也是食用油、機械和核子反應爐的重要供應源。同時，中國也在中亞廣泛興建油氣管線，這些管線經過許多前蘇聯加盟共和國。美國智庫「外交關係協會」中國研究專家明克勝（Carl Minzner）說，普廷創下干預前蘇聯國家的先例，將增加中國的中亞能源管線風險，且有損中國長期來力圖取代俄國、成為中亞主要強權的努力。

習首表態籲各方政治解決

習十六日與法國總統馬克宏電話會談，針對烏克蘭問題提出迄今最公開的表態，呼籲各方應堅持「政治解決」方向，採「諾曼第模式」在內的多邊平台對話，達成「全面解決」。

「自由亞洲電台」引述愛沙尼亞對外情報局發表的國際安全情勢評估報告，指出中俄僅可能一定程度結盟，因俄國了解，與中國結盟將使俄方淪為衛星國，中國則認為俄國不穩定且不可預測，可能破壞中國經濟發展所需要的穩定。

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