烏東傳砲擊 俄爆以退為進

2022/02/18 05:30

〔編譯管淑平/綜合報導〕俄羅斯繼宣布從烏克蘭東部邊境部分撤軍後,十七日又宣布撤出在克里米亞半島完成演習的部隊,但美國和歐洲官員駁斥俄方聲稱撤軍是在「說謊」,俄軍仍在持續增兵,且規模達數千人。美國總統拜登堅稱,美方相信俄羅斯「在進行嫁禍行動」,企圖製造藉口入侵烏克蘭。與此同時,烏克蘭東部獲俄羅斯支持的分離主義民兵,十七日和烏國政府軍互相指控砲擊,進一步增添不安情勢。

美國國務卿布林肯十六日接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時指出,俄軍攸關入侵行動的單位持續「朝邊境行動,而非遠離邊境」;美國政府高層官員更聲稱,有新證據顯示俄羅斯仍在為開戰動員,近日向烏克蘭增派七千名戰鬥部隊,部分人員於當日抵達。國務院發言人普萊斯也表示,近幾週、甚至近幾日,俄烏邊境有更多而非更少俄軍部隊進入「戰鬥位置」;俄國還可能羅織藉口發動攻擊,例如日前俄羅斯總統普廷指稱烏東頓巴斯(Donbass)地區發生「種族滅絕」等。

請繼續往下閱讀...

美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)十七日說,莫斯科顯然「在朝一場即將發生的侵略行動前進」;國防部長奧斯汀在布魯塞爾出席北大西洋公約組織(NATO)防長會議後表示,美國和盟邦將持續為任何可能的攻擊行動保持警覺,俄羅斯也持續在儲備血漿,「你不會無緣無故做這些事,如果你已經準備打包回家,肯定不會這麼做」。

拜登十七日強調,華府掌握的事證顯示,俄方準備進入烏克蘭。英國情報機構也呼應美方說法,指俄國在烏國邊境新增部署裝甲車、直升機和野戰醫院。國防情報局局長霍肯赫爾(Jim Hockenhull)說,「俄國大軍已為入侵烏克蘭就定位」。

俄軍在白俄羅斯的演習預定二十日結束,黑海軍演到十九日。白俄外交部長馬克伊說,一旦軍演結束,莫斯科「一名士兵、一件裝備都不會留下」。不過,白俄總統盧卡申科十八日將與普廷會晤,討論接下來的共同軍事活動。盧卡申科也揚言,若遭遇外部威脅,將部署核武器捍衛領土。

烏國東部的政府軍和親俄民兵十七日互相指控對方開火。烏國軍方說,親俄民兵砲擊盧甘斯克州(Luhansk)地區村莊,擊中一所幼稚園,造成兩名老師受傷、部分電力中斷;民兵則反指烏軍在五處地點違反停火規定,包括發射「明斯克協議」禁用的迫擊砲和手榴彈。

紐約時報指出,西方與俄羅斯這場「烏克蘭戰役」,某種程度上雙方都在釋放訊號;對普廷來說,計畫依舊是利用戰爭威脅來達成目標,即北約在東歐的勢力範圍退縮,以及承認俄羅斯在該區域的利益,包括烏克蘭。

An exterior view shows a kindergarten, which according to Ukraine’s military officials was damaged by shelling, in Stanytsia Luhanska in the Luhansk region, Ukraine, in this handout picture released February 17, 2022. Press Service of the Joint Forces Operation/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.