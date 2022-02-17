美康州小學槍擊案／槍械商要賠9家屬20.3億

二○一二年美國康乃狄克州桑迪胡克小學槍擊案九名罹難者的家屬，與兇槍製造商雷明頓（Remington）達成鉅額和解，為槍枝製造商首度在美國大規模槍擊案中被究責。圖為二○一三年康州州警在州議會聽證上展示犯案同款槍枝。（美聯社檔案照）

2022/02/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕近十年前的美國康乃狄克州桑迪胡克小學槍擊案九名罹難者的家屬，十五日與犯案兇槍製造商、美國最老牌槍枝廠雷明頓（Remington）達成七千三百萬美元（約二十．三億台幣）和解協議，為槍枝製造商首度在美國大規模槍擊案中被究責。

桑迪胡克小學槍擊案發生於二○一二年十二月十四日，是美國史上死亡人數第二高的校園槍擊案，含校長在內共二十六名罹難者中，多達二十人是年僅五到十歲的幼童；犯案槍手藍札（Adam Lanza）之母為該小學的幼兒園教師，他先在家中槍殺母親再前往小學逞兇，最後開槍自殺身亡。藍札犯案時所使用的槍枝，正是雷明頓製造的AR-15式Bushmaster XM15-E2S半自動步槍。

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美國總統拜登稱此結果「具有歷史意義」，開啟讓槍枝製造商為製造戰爭武器與不負責任地行銷軍火負起責任的必要工作，以及向槍枝製造商與經銷商傳達若不改變已淪為槍枝暴力蔓延一環的商業模式，就得承擔共謀的財務成本此一清楚訊息。他並呼籲國會廢除「合法槍械買賣保護法」，以便全面追究槍枝製造商與經銷商的責任。原告律師團說，關於槍枝製造商在這些槍擊案悲劇中的角色，此一和解協議向其他槍枝製造商傳達強烈警訊。

原告在二○一四年提告，指控雷明頓與另外兩名被告在刻意行銷一款極不適合民用、卻常見於大規模槍擊案的軍事級武器上有罪。一七年的拉斯維加斯槍擊案（五十八死）與一八年佛羅里達州高中槍擊案（十七死）的兇槍，也是AR-15。原告還指控該槍枝的行銷利用暴力電玩情境置入讓槍枝受歡迎。雷明頓否認指控，宣稱該公司受到豁免槍枝製造商在使用其所製造槍枝的犯罪案責任的聯邦法保護。

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