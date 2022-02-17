臍帶血幹細胞移植／全球首例愛滋女痊癒

電子顯微鏡下藍色的免疫Ｔ細胞遭黃色的人類免疫缺乏病毒（HIV）攻擊。（美聯社檔案照）

2022/02/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕治癒二○○○年代著名「柏林病人」愛滋病的幹細胞移植療法，繼二○一○年代「倫敦病人」受惠於此，十五日宣告出現全球第三起成功案例；這名病患和「柏林病人」一樣有白血病，是位混血中年女子，為幹細胞移植療法嘉惠的第一例女性愛滋個案。但她不同於前兩例接受危險痛苦的骨髓造血幹細胞移植手術，為移植臍帶血幹細胞治癒愛滋病的全球首例。

這名婦女原本接受移植臍帶血幹細胞來治療急性骨髓性白血病（AML），結果至今已緩解人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病毒）十四個月，也不再需要接受愛滋病患常採行的抗反轉錄病毒療法（ART）來抑制體內HIV繁殖。

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這項治療是美國加州大學洛杉磯分校教授布萊森（Yvonne Bryson）和約翰霍普金斯大學教授佩索德（Deborah Persaud）合作的一項大型研究的一部分。該研究共追蹤廿五名受試愛滋病患，以了解移植臍帶血幹細胞治療癌症與其他重症的效果。這些病患一開始已先用化學療法殺光其體內惡性病變的免疫細胞，再拿擁有一種特定基因突變、可阻斷HIV感染的幹細胞進行移植，科學家相信這將使接受移植者的免疫系統不受HIV侵擾。

即將出任「國際愛滋病學會」會長的李文（Sharon Lewin）表示，造血幹細胞移植主要用於治療骨髓及血液相關疾病，這種骨髓移植手術對大多數愛滋病患並不可行，「最新的研究報告證實治癒愛滋病是可能的，而且進一步強化基因療法是一種可靠的治癒方法」，三宗不同個案有助釐清幹細胞移植療法成功的關鍵所在。

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