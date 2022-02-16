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    香港1619確診飆新高 5400人初驗陽性

    香港武漢肺炎疫情嚴峻，公立醫院運作超出負荷。圖為位於深水埗的明愛醫院，十五日在急診室旁的露天空地搭起帳篷，安置病患。（歐新社）

    香港武漢肺炎疫情嚴峻，公立醫院運作超出負荷。圖為位於深水埗的明愛醫院，十五日在急診室旁的露天空地搭起帳篷，安置病患。（歐新社）

    2022/02/16 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕香港第五波武漢肺炎疫情呈爆炸式增長，十五日新增一六一九例確診，另有約五千四百例初步陽性個案。不過香港特首林鄭月娥強調，香港政府無封城計畫，會堅持動態清零，重申向病毒投降並非選項。

    香港新增確診個案已超過當局的防疫能量，林鄭十五日在記者會中公佈，當局將把一些剛落成的公共房屋暫時改作隔離用途，料提供約三千多個單位，並擬物色飯店及大學宿舍做為隔離設施。

    蘇州關閉15高速公路入口

    此外，中國十五日通報過去一日新增八十起確診個案，本土個案有四十起，其中遼寧廿九起（廿八例在葫蘆島、一例在瀋陽），江蘇蘇州八起，廣東深圳兩起，廣西百色市一起。蘇州已要求市民非必要不外出、不離蘇，下令關閉全市十五個高速公路入口，也暫停客運班車。由於蘇州是全球半導體業的生產重鎮，當地可能採取更嚴格的防疫措施，讓外界擔憂可能加劇全球的晶片荒。全球最大汽車零件供應商博世（Bosch）也發表聲明指出，蘇州防疫措施預計對公司在該市的製造和物流業務產生短期影響，並稱公司員工目前正居家辦公。

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）十四日將南韓、亞塞拜然和白俄羅斯等六個國家和地區，提升第四級名單，建議美國民眾不要前往；美國國務院同日也發佈第四級旅行警示，建議美國公民不要前往南韓、印尼及亞塞拜然。

    世界衛生組織十五日表示，Omicron變異株導致的新一波感染正在向東歐擴散，敦促有關當局推進疫苗接種並採取其他措施。世衛示警，過去兩週，亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、俄羅斯和烏克蘭的確診飆升一倍多。

    土耳其男 染疫14月未痊癒

    武肺疫情讓全球生活大亂，其中五十六歲土耳其男子卡亞桑（Muzaffer Kayasan ）從二○二○年十一月確診隔離，至今已住院九個月，居家隔離五個月，十四個月以來都沒痊癒，在這期間他篩檢的七十八次都是陽性。據路透報導，卡亞桑患有白血病，免疫力較常人低，所以武肺病毒無法在血液中消除，才會一直呈現陽性反應。

    中國十五日通報前一天新增四十起武漢肺炎本土病例，其中江蘇省南通市發現一人檢測陽性。圖為南通當地一處大型廣場，居民十五日排隊接受PCR核酸檢測。（法新社）

    中國十五日通報前一天新增四十起武漢肺炎本土病例，其中江蘇省南通市發現一人檢測陽性。圖為南通當地一處大型廣場，居民十五日排隊接受PCR核酸檢測。（法新社）

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