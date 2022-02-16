紐時引述趙紫陽顧問︰習怕跛腳 遲未挑選接班人

（美聯社）

2022/02/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕依中共人事布局慣例，每五年一次的全國代表大會都將產生新一屆領導班子，但隨中國領導人習近平取消國家主席任期限制，加上至今尚未透露接班計畫，預料今年中共第二十次全代會（二十大）的人事安排會有相當大不確定性。紐約時報指出，一個巨大的不確定性正在籠罩中國：習近平還想繼續執政多久？他將在何時任命接班人？這個難題可能會考驗習近平「令人生畏」的政治技巧。

恐加劇權貴階層焦慮 擴大裂痕

紐約時報首席中國記者儲百亮（Chris Buckley）在題為「一場以習近平為主角的中國領導人接班大戲」專文中直指，習似乎喜歡讓所有人都摸不著頭緒，這有助強化人們對他的忠誠，並給他更多的時間來判斷潛在的繼任者。然而，推遲提名可能會加劇中國權貴階層的焦慮，甚至擴大裂痕。

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加拿大維多利亞大學教授吳國光指出，挑選繼承人會使習在某種程度上成為跛腳鴨，但也會減少他尋求第三任期時面對的壓力。吳國光曾擔任在一九八九年被罷黜的中國領導人趙紫陽顧問。

二十大 可能不會讓繼任者入常

二十大可能在十一月召開，不過專家認為，屆時他可能暫時不放出繼任者將會進入政治局常委會的信號。政治局常委會是中共最核心權力圈，政治局常委自十八大起減至七人。紐時認為，習更有可能將一批下一代官員帶入政治局常委會以下、由廿五名成員組成的政治局，形成一個後備隊伍，然後在未來幾年考驗他們的忠誠度和能力。但如果習繼續掌權十年或者更久，這些官員也可能被更年輕的潛在繼任者所取代。

在二十大召開前，習已經試圖阻止反對力量。去年十一月，他主導的中共黨史第三個歷史決議，對他的任期給予高度肯定，更要求黨員「必須忠誠」，有助他震懾反對派。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員戈爾（Lance Gore）說，「習手中握有全部的脅段」。

讓各派都以為自己有機會

即便如此，華府智庫「中國戰略組」主席約翰遜（Christopher K. Johnson）認為，在決定下一屆領導層的問題上，習並不能真的隨心所欲，他可能表現出一定的合作與讓步，讓各派都以為自己能在最高層佔據一席之地。

文末引述「歐亞集團」分析師牛犇（Neil Thomas）看法稱，「如果習保持健康並避免了決策災難，可能在未來幾十年裡，他都仍會是一個有能力的國家領導人，也會是一個令人生畏的政治縱橫家。」

根據「美國之音」十五日指出，有評論認為，二○二二冬奧會證明北京贏了，並顯示它可以按照自己的規則行事，不過這次北京冬奧中，運動員被警告要遵守中國法律、不能自由發言等等，其實正是首次把習治理中國的真相暴露於全世界 ，冬奧反成了中國模式的糟糕宣傳。

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