美批中國 暗挺俄侵烏

即將前往歐洲部署的美國第八十二空降師官兵，十四日在美國北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg）基地檢查武器。（法新社）

2022/02/16 05:30

俄釋訊息 外交途徑化解危機

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭危機戰雲密佈之際，俄羅斯總統普廷與外交部長拉夫羅夫卻先後釋出外交途徑仍大有可為的訊號。同時，德國總理蕭茲近兩天先後訪問烏克蘭、俄羅斯斡旋，他在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會談後，淡化烏克蘭加入北約（NATO）的可能性，試圖為緊張局勢降溫。

蕭茲十五日在莫斯科與俄國總統普廷會談，普廷在會後記者會上說，俄國「當然不希望」戰爭，希望「現在」就解決烏克蘭可能加入北約的問題，可以透過美國和北約對在歐洲部署中程飛彈設限、軍演透明等信心建立措施，做為接下來對話的基礎。

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普廷也指稱，烏東頓巴斯地區發生「種族滅絕」，解決方案應該根據「明斯克和平進程」，即二〇一四年基輔當局與烏東親俄武裝組織及俄羅斯簽署的協議。蕭茲歡迎俄方宣布部分部隊從烏國邊境撤回，並認同俄方的評估，「外交選項尚未竭盡」，還有機會透過外交避免戰爭。

德淡化烏國加入北約可能性

蕭茲也重申，北約東擴「目前不在議程上」，還說「對歐洲來說，唯有與俄羅斯一起才能達到長久的安全」。

俄國媒體十四日播出一段普廷與拉夫羅夫的對話，普廷詢問是否仍有機會，與西方就俄方安全顧慮達成協議，拉夫羅夫說，「在我看來，我們的可能性遠未窮盡」，意指與西方的協商，「我會提議並加強」，努力化解危機。數分鐘後，國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）向普廷報告，烏克蘭周邊的「大規模軍演」即將結束。

紐約時報指出，這段對話顯示克宮認為，仍有可能利用邊境增兵達成關鍵目的，而無需訴諸軍事行動；拉夫羅夫的談話強調，西方密集外交斡旋行動，是克宮外交、軍事施壓雙管齊下奏效的訊號。莫斯科先前提出北約拒絕烏國加入和繼續向東擴張等要求。

與此同時，美國國防部發言人柯比十四日指責中國國家主席習近平日前與普廷會談的聲明，顯示中國「給予俄羅斯（侵略烏克蘭）心照不宣的支持」，「中國已經決定，他們在歐洲當前情勢上，與俄羅斯站在一起」，無異進一步破壞歐洲安全穩定。

而在烏國首都基輔，總統澤倫斯基十四日與德國總理蕭茲會談兩小時後，坦承烏國陷入困難處境，一方面幾乎遭俄羅斯部隊包圍，美國等夥伴則堅持不會派兵進入烏國協防，加入北約也許「是一場夢」。蕭茲則明確表示，烏克蘭加入北約的問題，實際上不在討論議程中；雖然每個國家應可決定是否加入，但讓局勢降溫也很重要。

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