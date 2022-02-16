「烏」雲消散？俄宣布從白俄撤軍

俄羅斯國防部15日公佈影片，顯示俄軍坦克在白俄羅斯布勒斯特市（Brest）射擊場與白俄聯合軍演結束後，準備返回俄羅斯。（法新社）

2022/02/16 05:30

烏克蘭總統發起2/16「全國團結日」 繼續爭取加入北約

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭東部邊境緊張，在先前美方評估俄國可能發動侵略行動的十六日前夕，俄羅斯十五日表示，部份在白俄羅斯軍演部隊演習結束，已開始撤回常駐基地；烏克蘭總統澤倫斯基發起十六日「全國團結日」，號召全民團結，並重申繼續爭取加入北大西洋公約組織（NATO）。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯國防部十五日表示，西部、南部軍區部隊完成在白俄的軍演後，已經開始將裝備裝運上路，當天將開始撤回部隊常駐基地，其他軍演繼續；克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄國早就規劃好在軍演結束後就將部隊撤回。此舉被解讀為烏俄危機僵持以來，第一個讓情勢降溫的重大舉措，不過，不清楚後撤的部隊有多少人。

此前，華爾街日報十四日報導，熟悉情資的美國政府官員指出，集結在烏克蘭邊境的俄軍部隊，已經從本月稍早的八十三個營戰術群，增加到一○五個；俄羅斯也已將五百架戰鬥機調到烏克蘭周邊，在南方黑海部署了四十艘戰鬥船艦。

此前烏國邊境俄軍達14萬

報導說，目前在烏國邊境的俄軍已達十四萬人。西方情報官員指出，俄羅斯六成的地面部隊、逾半的空中武力都在烏國附近；若發動入侵，其軍事策略很可能是從北邊向基輔進攻，推翻烏國政府，並切斷烏國精銳部隊集中部署的烏東地區。

澤倫斯基十四日晚間向全國發表錄影談話，喊話全國冷靜、團結，「他們告訴我們，二月十六日會是攻擊發起日，我們把那一天訂為團結日」，他要求民眾懸掛國旗、戴著代表烏國的黃、藍布條，全國在上午十時高唱國歌，「向全世界展現我們團結一致」；總統也指示給士兵、邊境安全部隊加薪。

烏國政府官員強調，澤倫斯基並非預期俄羅斯會在十六日攻擊烏國，而是以質疑回應外國媒體的報導。總統幕僚長波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說，總統有一部份是在「反諷」媒體有關可能侵略日期的報導。澤倫斯基之前一直認為，西方盟邦誇大威脅迫在眉睫。

美駐烏人員 從基輔轉移陣地

美國五角大廈表示，他們未預測具體日期，但是重申俄羅斯「隨時」可能發動侵略行動，且莫斯科仍持續在邊境集結軍力。國務卿布林肯十四日也以「俄軍正加速集結」為由，將目前仍留在烏克蘭的人員，從基輔往西撤到更遠離俄國邊境的利維夫市（Lviv）；日前國務院已經將大多數駐烏外交人員撤離，十四日另針對白俄羅斯發布警告，呼籲白俄境內美國公民盡速離開。北約十四日派遣七十名德國部隊部署立陶宛，十五、十六日召開的國防部長會議預料將考慮在東南翼的保加利亞、羅馬尼亞各增駐約千名部隊。

烏國危機Q&A

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法