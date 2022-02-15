香港確診又攀高 封城聲起

香港14日通報，13日新增確診病例達2071例，創單日新高，所幸沒有新增死亡病例。圖為一名男子14日在香港一家餐廳前打電話。（法新社）

2022/02/15 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港的武漢肺炎單日新增確診病例又創新高！香港衛生防護中心十四日通報，十三日新增二○七一例確診；香港大學醫學院院長梁卓偉說，即使香港政府採取更嚴格的社交距離措施，疫情仍可能在三月中達到高峰，造成當地醫療體系崩潰，建議港府「積極考慮」封城，將是「控制疫情的最有效措施」。

中國新重災區 葫蘆島市交管

與此同時，遼寧省葫蘆島市成為中國目前本土疫情最嚴重的城市。中國國家衛生健康委員會通報，十三日新增廿六例本土確診病例，其中十八例在葫蘆島。人口兩百多萬的葫蘆島已加強進出城市的交通管制，包括火車站、高速公路等，已設置至少卅六個管控點。部分跨縣市的公車停駛，旅遊包車的司機與乘客須持有廿四小時核酸檢測陰性證明才能離開葫蘆島，官方也呼籲民眾「盡量不出市，居家不外出」。

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前述二○七一例確診為兩年前武肺疫情蔓延香港以來的單日新高紀錄，另有四五○○起初步陽性個案（即疑似病例）。香港醫院管理局警告，目前全港公立醫院的隔離病床使用率已近九十％，已達隔離病床可以接收的上限。

香港教育局十四日宣布，由於疫情嚴峻，原本已停止到校至廿一日的幼稚園、學校，將再延長至三月六日。

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