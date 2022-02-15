歐盟挺立陶宛 反中經濟脅迫

台灣在立陶宛以「台灣」之名設立代表處，中國強烈反彈，不斷對立陶宛施加政治、經濟壓力，受到國際關注。（法新社檔案照）

2022/02/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟輪值主席國法國十三日表示，歐盟正推動一項法案，以使歐盟獲反脅迫能力的授權，並將在世界貿易組織（WTO）對中國的申訴中，堅定支持成員國立陶宛。英國金融時報不諱言，中國經貿脅迫立陶宛，正考驗歐盟應對決心。

法國貿易部長里斯特（Franck Riester）表示，歐盟貿易部長都深感立陶宛是中國經濟脅迫受害者，歐盟將儘快通過反經濟脅迫相關法案，賦予歐洲新的權力進行反擊；歐盟反制利器可能包括凍結取得公營事業合約、暫停對某些產品的健康和安全授權或禁止獲得歐盟資助的研究項目。

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里斯特說，對中國和其他「不義」行為者採取更強硬策略，是歐盟貿易政策「典範轉移」之一，歐盟長久以來致力於自由貿易和開闢新市場，但並非不惜任何代價，「不能以不公平競爭為代價，不能以犧牲我們的價值觀為代價」。

里斯特指出，「中國對立陶宛所作所為顯然就是脅迫，中國當局運用貿易與經濟武器，對我們政治施壓」。歐盟日前已在WTO對中國提訴，強調中方採取「歧視性貿易作為」已影響整個歐盟供應鏈，違反多項國際貿易規定；美、英、澳洲、加拿大、台灣、日本尋求加入該WTO申訴案的諮商。

金融時報指出，中國正考驗歐盟各國是否能置共同戰略利益於個別國家或企業的短期獲益之上，中國「以經逼政」手段已可見於此前與加拿大、澳洲等國的紛爭，與立陶宛的爭端則是中國首次對歐盟成員國火力全開，考驗歐盟團結應對的決心與能耐。

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