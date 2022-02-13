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    拿不到阿富汗70億美金 神學士怒批拜登

    阿富汗民眾12日在首都喀布爾手持「美國從阿富汗人偷錢」的標語，抗議美國總統拜登沒有歸還阿富汗央行在美國遭凍結的70億美元。（美聯社）

    阿富汗民眾12日在首都喀布爾手持「美國從阿富汗人偷錢」的標語，抗議美國總統拜登沒有歸還阿富汗央行在美國遭凍結的70億美元。（美聯社）

    2022/02/13 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕阿富汗政治軍事組織「神學士」去年重掌政權後，其央行存放在美國的七十億美元資產隨即遭到凍結。對此，美國總統拜登十一日簽署行政命令予以解凍後，將這筆資金分成兩份，分別用於阿富汗當地的人道救援，以及做為九一一恐怖攻擊事件受害者家屬的賠償金，但遭神學士痛批「偷竊」及「道德淪喪」。

    據美方解釋，這筆七十億美元的資金，主要是西方國家對原阿富汗政府的金援，但神學士去年八月趁著美國撤軍重奪政權後，這筆資金就一直被美國凍結在紐約聯邦準備銀行。

    白宮強調，這筆錢並非直接歸還給阿國央行，而是分成兩份，其中三十五億投入一個人道救援信託基金，用於直接援助阿國人民及協助社會重建，避免資金落入神學士政府或其他「惡意行動者」手中。美國官員另強調，這筆錢不計的話，美國仍是阿國的最大金援國，去年八月以來已捐贈逾五．一六億美元，由多個非政府組織統籌利用。

    另外三十五億則做為二○○一年「九一一」恐怖攻擊事件的賠償金。九一一事件的死傷者家屬雖在美國國內贏得法律訴訟，但一直無法向阿富汗開打（Al-Qaeda）、神學士等罪魁禍首求償。不過，有受害者親屬對拜登的決定感到失望，認為阿富汗處境艱難，應將所有資產用於當地救援。

    神學士發言人納伊姆則在「推特」嚴詞砲轟美國，「這筆被美國凍結、把持、竊取的阿富汗人民資產，象徵著一個國家的道德淪喪。勝利和失敗在歷史中比比皆是，但最巨大也最可鄙的失敗，無非是軍事和道德雙輸。」

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