只准打國產疫苗 中批准輝瑞口服藥

美國藥廠「輝瑞」研發用來治療武漢肺炎的口服藥Paxlovid。（路透）

2022/02/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕至今只准民眾打國產武漢肺炎疫苗的中國，十一日終於批准外國研發的武漢肺炎藥劑！中國國家食品藥品監督管理局十二日公告，該局十一日「附條件批准」美國藥廠「輝瑞」武肺口服藥Paxlovid進口註冊，用來治療輕症至中度症狀但有高度風險可能演變為重症的成人患者，為外國抗疫藥物首次獲准在中國使用。

此藥已在全球近四十國獲得許可，包括美國、以色列及十日剛批准的日本。目前不清楚中方是否已和輝瑞洽談採購事宜，但輝瑞把中方終於批准進口視為抗疫「重大里程碑」。輝瑞稱Paxlovid在防止重症與死亡的效力高達八十九％。

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美：追加劑有效 4個月後衰退1至2成

另一方面，美國疾病管制與預防中心（CDC）十一日發布最新研究指出，在變種病毒Omicron當道時期，兩劑式信使核糖核酸（mRNA）疫苗追加第三劑後，對於預防武肺患者住院或送急診急救，的確比只打兩劑來得有效；但防護力一樣隨時間消退，注射後第四個月的防護效果較注射兩個月後減少一至兩成。研究作者說，這凸顯進一步考慮施打第四劑以維持保護力的可行性。

CDC發現，注射第三劑過後兩個月，差不多是Omicron去年十二月廿日成為美國主流毒株之際，追加劑預防住院的效果高達九十一％、避免急診急救為八十七％；到了第四個月，效力分別下降到七十八％和六十六％；五個月後，預防急診急救的保護力更降至卅一％。但若沒打追加劑，預防住院的效果從第二劑打完兩個月內七十一％，五個月後掉到五十四％。在Delta變種病毒盛行期間，打追加劑過後兩個月避免住院的保護力高達九十六％，第四個月開始掉到七十六％。

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