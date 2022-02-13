香港單日再破千例 還不是疫情高峰

香港政務司長李家超（圖中）與北京官員會商求援後，十二日晚間返港召開記者會表示，目前無封城計畫，「動態清零」抗疫策略仍是最有效方法。（路透）

2022/02/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港武漢肺炎疫情急劇惡化，十二日再新增一五一四起病例、刷新最高單日新增確診紀錄，另增加三人感染死亡。衛生防護中心表示不排除封城，不過，政務司長李家超與北京官員會商求援後，十二日晚間表示，目前無封城計畫。

衛生署衛生防護中心總監徐樂堅十二日在記者會上說，現在是疫情發生兩年來，「最嚴峻的一場戰鬥」，若當前措施仍無法達到效果，不排除採取更嚴厲的措施，包括將某些地方停頓、甚至封城。

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但李家超在深圳與國務院港澳事務辦公室等中央、地方官員會商後，十二日晚間召開記者會，表示「現階段沒有封城計畫」，「動態清零」抗疫策略仍是最有效方法。

李家超指出，中央全力支持香港採取一切措施，遏制疫情，對港府提出協助增加檢測量能、隔離設施、協助病理檢查、提供快篩試劑、口罩等抗疫物資五大請求，「原則上全面接受」。

十二日新增的一五一四起確診絕大多數為感染Omicron變種病毒株，其中一五○九起為本土病例；另外初篩陽性的「初步確診」病例也超過一五○○起。新增三起死亡包括一名四歲男童，是香港首例兒童染疫死亡。衛生防護中心指出，已有至少四十二家安養院爆發疫情，但是安養院第一劑疫苗接種率僅廿二％，是當前最令人憂心的一環。

政府專家顧問許樹昌說，估計疫情將在三月達到高峰，關鍵在加強社交距離措施，目前病毒即時傳播率為二．三（一名感染者傳給二．三個人），若不採取任何社交距離措施，傳播率可達七到八；若收緊社交距離措施仍不奏效，接下來就是將疫苗護照擴大到大眾運輸實施，封城是最後手段。

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