藕斷絲連 川普爆違法聯繫金正恩

美國前總統川普（中左）被踢爆在卸任後仍持續與北韓領導人金正恩（中右）聯繫，有違反美國法律禁止公民未經授權與外國政府聯繫之虞。圖為二○一九年六月川金在板門店見面。（路透）

2022/02/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統川普十日被踢爆，曾向助理自曝他卸任後仍與北韓領導人金正恩有所聯繫，倘若屬實，恐有違法之虞；此外，川普還因卸任時未將十五箱公務文件送交政府歸檔而捲入另起違法疑雲，這些文件包括來自金正恩的信函。

前述的川金藕斷絲連，出自紐約時報白宮記者哈柏曼（Maggie Haberman）預定十月出版的新書「大騙子」（The Confidence Man，暫譯）。哈柏曼告訴美國有線電視新聞網（CNN），據媒體圈所知，川普曾很執著於與金正恩的關係，但無法證實兩人是否仍有聯繫，川普說法可能並非事實，但川普的確說過，他與金正恩維持著某種通訊或討論。此外，哈柏曼說，金正恩是川普透露維持聯繫的唯一外國領袖。

請繼續往下閱讀...

美國國務院不願對此回應，白宮與川普幕僚則未回覆置評要求；但英國獨立報十一日引述川普政府的白宮聯絡主任法拉（Alyssa Farah）說，這本爆料新書把川普「嚇壞了」。

卸任仍聯繫 違反洛根法

倘若川普真的在卸任後仍與金正恩聯繫，恐違反禁止美國公民在未經授權下與外國政府協商的「洛根法」（Logan Act）。川普政府首任白宮國家安全顧問、「通俄門」醜聞要角弗林（Michael Flynn）就因在還未取得公職身分的川普正式就職前，與俄羅斯外交官密切接觸，被視為違反「洛根法」並引發軒然大波，因而丟官與遭到起訴，最後在川普卸任前獲得特赦。

此外，華盛頓郵報日前指出，美國國家檔案與紀錄管理局上月才從川普的海湖莊園取回十五箱早該在川普卸任時就轉交給該局的文件，引發川普違反要求保留與總統公職有關的備忘錄、信函、筆記、電子郵件、傳真和其他書面通訊的「總統記錄法」疑慮。華郵說，檔案管理局已要求司法部調查川普對白宮文件的處置之舉，美國會眾議院監督委員會主席馬洛尼也致函檔案管理局要求取得相關資訊以便進行調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法