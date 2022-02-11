冬奧賽事爭議激化反中 北京竟怪南韓

北京冬奧開幕式與男子「短道速滑」項目的爭議，激化南韓社會的反中情緒。圖為七日中國選手李文龍（右）和賽後被判犯規失格的南韓選手黃大憲（中）兩人競爭激烈。李文龍最後獲得銀牌，黃大憲九日則在一五○○公尺決賽中勇奪金牌。（路透）

2022/02/11 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕北京冬季奧運會疑似裁判不公的爭議，已進一步激化中國和南韓的矛盾。七日的男子「短道速滑」項目一千公尺準決賽中，黃大憲等兩名南韓選手雖包辦小組第一、二名，裁判卻判定犯規而取消兩人成績，使中國隊晉級決賽的選手因此多出一人。此事加劇南韓社會、尤其是年輕族群近年來愈演愈烈的反中情緒，而中國駐韓大使館九日嚴詞反駁的「戰狼外交」做法，更為這種不滿情緒火上加油，中國留韓學生甚至傳出被圍毆事件。

黃大憲等兩人被判罰失格後，南韓代表團除了在現場提出強烈抗議，八日也上訴國際體育仲裁法庭（CAS），並向國際冰上競技聯盟（ISU）及國際奧委會（IOC）提出抗議。

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接著在決賽，一名匈牙利選手雖率先通過終點線，卻也被判犯規而取消成績，兩名中國選手隨即囊括該項目的金、銀牌。曾代表美國參加二○一○年溫哥華冬奧男子「速度滑冰」項目的退役選手貝德福德（Ryan Bedford）看不下去，推文指控ISU和中方勾結。

這並非韓中兩國在本屆冬奧的首次齟齬，代表中國少數民族之一的朝鮮族表演者，在開幕式中身穿傳統服裝（南韓稱韓服），也引發南韓政壇與社會不滿，指控中國企圖侵佔他國文化，遂行「文化掠奪」。中國駐韓大使館九日卻反批韓方「煽動反華情緒」，迫使被外界視為「親中」的南韓文在寅政府表態，呼籲「外國使領館對駐在國媒體報導和政治人物言論公開表態時，應該尊重當地國情與國民情緒，審慎行事」。

「南韓年輕人都討厭中國人」

南韓媒體EDAILY報導，該國二十至三十九歲的所謂「二○三○世代」，對中國的反感已達嚴重程度，網路評論充斥對中國的謾罵。根據民調機構「韓國研究」（Hankook Research）去年六月發布的調查，該年齡層對中國的反感，竟然更甚於對曾殖民朝鮮半島的日本。南韓「中央日報」去年十二月所做的民調亦顯示，該世代對中反感的比率逾六十％。南韓最大在野黨「國民力量黨」總統候選人尹錫悅直言，「南韓年輕人都討厭中國人」。

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