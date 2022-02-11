台灣2021民主指數 全球第8

英國「經濟學人資訊社」（EIU）二○二一年全球民主指數報告，台灣名次進步到全球第八名，也是亞洲唯一擠進前十名的「全面民主」政體。（取自EIU官網）

2022/02/11 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「經濟學人資訊社」（EIU）九日公布二○二一年全球民主指數報告，全球民主普遍倒退，不到一半的人口生活在民主體制下；不過，台灣排名躍進，在一六七個評比國家中排名第八、亞洲第一，優於許多歐美國家，是台灣在這份調查歷年來最佳表現。

台灣亞洲第一「完全民主」

在這份最新調查中，以一到十分計算的EIU全球民主指數，從五．三七跌到新低點五．二八，創下二○一○年以來最大跌幅，也是自○六年展開這項年度調查以來，寫下「另一個糟糕紀錄」。二一年全球民主持續前一年的倒退趨勢，而且更形惡化，全球生活在民主體制下的人口比率，從二○年的四十九．四％減少到四十五．七％，生活在「完全民主」下的人口更僅佔六．四％；全球超過三分之一的人在威權統治之下，其中大部分在中國。

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根據報告，民主指數最好的前十名仍以北歐國家居多數，挪威蟬聯第一；台灣民主指數八．九九，被列為「完全民主」，在全球排名第八，比前一年的調查進步三名，在受評比的亞洲國家中居冠，在亞洲與紐澳地區僅次於全球第二的紐西蘭。前十名中另外兩個非北歐國家為並列第九的澳洲和瑞士。緬甸因軍事政變、阿富汗因激進組織「神學士」重新掌握政權，在今年這份調查中取代北韓，成為民主指數最差的兩個國家。

拉丁美洲 民主倒退最大

以區域來看，拉丁美洲是民主倒退最多的區域，北美的表現略有進步，報告指出，儘管發生美國國會暴動和前總統川普試圖推翻大選結果，不過，美國民主指數僅微跌○．○七點。

報告說，未來幾年，對西方民主模式最大的挑戰將來自中國，今年的報告正是以「中國的挑戰」為題。報告指出，中國對西方民主模式的最大挑戰在於經濟，預計十年內將超越美國，成為全球最大經濟體，然而，「中國並未隨著它變得更富有而愈加民主，相反的，變得更沒有自由」。

中國全球排148 接近墊底

報告顯示，中國的民主指數僅二．二一分，比二○○六年的二．九七分還差，全球排名第一四八名，「接近墊底」；中國沒有自由的選舉或普選，沒有新聞自由、言論自由，沒有獨立的司法，去年的「共同富裕」行動帶來對企業的打壓；中國公民享有的公民自由僅有「基本安全」和就學、就業與旅行自由，但這些也可能受到國家限制。中國在五個評分標準中，分數最高的是「政府效能」四．二九，報告說，中國政府因缺乏問責、制衡機制和透明度，這項評分落後歐美，如「七大工業國集團」（G7）該項平均分數為七．五五。

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