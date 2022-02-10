Omicron已奪50萬條命 美防疫疲乏 韓放寬隔離

加拿大貨車司機發起的「自由車隊」反強制接種疫苗示威，八日進入第十二天，並引發美國、英國、澳洲、紐西蘭及荷蘭等國民眾紛紛組織各自的「自由車隊」示威，連美國共和黨議員也加入聲援。渥太華市政府已宣布全市進入緊急狀態。圖為抗議者八日在渥太華市區集結。（法新社）

2022/02/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎肆虐全球逾兩年，據統計，全球確診人數九日已超過四億人，累計死亡人數超過五七六萬人，其中至少五十萬人是在去年十一月發現Omicron變異株後因染疫不治，而兩個多月全球確診病例就增加逾一億三千萬起，世界衛生組織對此深感憂慮，並直言，儘管許多人認為Omicron重症率不高，「但它仍然非常危險」。

多國取消口罩令 與病毒共存

不過世衛表示，全球確診病例上週下跌十七％。此外，歐美多國近來疫情有緩解之勢，繼丹麥、英國及西班牙等國，美國數個民主黨主政的州近日相繼宣布解除學校全面戴口罩的強制命令，這也代表著部分地方防疫已進入與病毒共存的新階段。

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「紐約時報」直指，疫情延燒超過兩年，美國抗疫疲乏已達臨界點，幾份稍早在Omicron仍肆虐全美大部分地區期間所做的民調顯示，許多民眾防疫意志已動搖，主張與病毒共存者漸成主流，想重回常態的比例已追平甚至超越堅持防疫不懈者。

南韓九日通報近五萬確診病例再創新高，已連續五天單日確診數破三萬，政府預測月底單日新增確診數將達十三萬至十七萬。不過南韓繼七日宣布放棄檢測和追蹤輕症患者後，九日起更全面放寬針對確診病例和密切接觸者的隔離規定，隔離時間一律調整為「自樣本採集日起七天」，無論有無症狀或接種疫苗與否。南韓防疫對策本部本部長鄭銀敬強調，南韓防疫策略改為「維持最重要的社會功能之同時，兼顧處理人數眾多的隔離者和確診者。」

日本單日確診逼近10萬

日本九日通報新增確診近九萬八千例，新增死亡一六二例。日本放送協會（NHK）報導，東京都與另外十二縣的防止武肺蔓延重點措施原定十三日到期，日本政府已決定延長三週到三月六日。

世衛九日敦促富裕國家緊急捐助一六○億美元，分攤戰勝疫情經費。世衛說，迅速為世衛主導的「獲取COVID-19工具加速計畫」（ACT-A）提供經費，也許能在今年終結疫情。該計畫需要二三四億美元，以用在去年十月到今年九月現行年度的防疫計畫，但目前只籌集到八億美元，達成率僅約五％。

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