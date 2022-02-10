推特親中帳號暴增 削弱中國人權批評

北京冬奧賽事爭議不斷，南韓也是受害者之一，除了開幕儀式的「韓服爭議」，南韓競速滑冰選手被判犯規失格，也讓南韓民情激憤。圖為抗議民眾9日在中國駐首爾大使館前抗議。（美聯社）

2022/02/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為反制有人權爭議的中國主辦二○二二年冬季奧林匹克運動會，人權捍衛者在推特上以「#種族滅絕運動會」（#genocidegames）主題標籤發起大力抵制，近期卻見該主題標籤海量冒出親中帳號的新推文，專家指出，這些假帳號企圖削弱外界對中國「#種族滅絕運動會」的相關批評，淹沒杯葛聲浪及掩蓋人權劣跡。

美國克萊門森大學教授沃倫和副教授林維爾告訴美國華爾街日報，去年十月廿日至今年一月廿日，這些自動生成的大量親中帳號刊登了一堆像是垃圾郵件的推文，多達十三．二萬加了「#種族滅絕運動會」主題標籤，其中六十七％已無法讀取。

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他們研判，其中一成帳號首則推文放有該主題標籤，其設立用意就是為了操作「標籤氾濫」（hashtag flooding），此舉旨在削弱「#種族滅絕運動會」主題標籤的影響力，讓人權捍衛者的推文難被發現；這種做法目的也可能是為了觸發推特的垃圾郵件監控機制，有機會讓系統刪除所有相關推文。

推特表示，去年十二月發現一堆中國幕後操作的帳號，這些推文就是部分成果，已根據政策動手處理掉當中一些。對於上述質疑，中國政府不予回應。

中國禁止在微博攻擊運動員

香港南華早報報導，除了在外國社群媒體以人海戰術轉變話語權，中國政府在北京冬奧期間也對自家社群媒體「微博」開鍘噤聲。微博官方九日呼籲不要攻擊運動員，宣洩式、情緒化的表達只會給運動員帶來更多的壓力，自稱根據「微博社區公約」等相關規定，共計清理違規微博四萬一四七三條及八五○個帳號，並視程度採取至少卅天且無上限的禁言處置。

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