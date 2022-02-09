白衣男盯場 彭帥受訪像被認罪

去年十一月以來人身自由疑似受限的中國女子網球名將彭帥，八日現身冬奧賽場，觀看中國選手谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台賽事奪金。（路透）

2022/02/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國女子網球名將彭帥去年十一月自曝曾和國務院前副總理張高麗有過長年不倫戀後即「被消失」，疑似人身受限至今，三個月來僅在官方安排下對外露面或發言，包括法國體育報刊《隊報》（L’Equipe）七日刊登的獨家長篇專訪。各國媒體普遍對這場專訪不以為然，直指該報接受中方「歐威爾式」採訪條件，助紂為虐。

一直關切彭帥安危的世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）七日發表聲明，強調外界疑慮未因《隊報》專訪而減少，表達與她談話或親往北京冬季奧運會一晤的想法。彭帥八日現身觀賞中國選手谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台的賽事，離場時拒絕回應媒體提問。

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根據《隊報》七日刊登的專訪內容，彭帥在號稱中國奧林匹克委員會辦公室主任王侃陪同兼翻譯下，否認性侵指控，自稱主動刪文並透露退休意向。但彭帥訪談照片中，畫面中的圓鏡照到一名將雙手環抱胸前的白衣男子盯著彭帥，和中國維權律師及外國公民在中國透過電視「被認罪」情境如出一轍。

法國國際廣播電台（RFI）指出，這是彭帥首次接受國際獨立媒體採訪，一切卻是「精心安排的」：《隊報》上月十八日透過國際奧委會提出採訪邀約，本月三日北京冬奧開幕前夕才獲得中國奧委會肯定答覆，中方條件為提問內容事先列出、彭帥以中文回答、刊登不得附加評論等。《隊報》未同意第一點，但似乎不曾和彭帥獨處，故其受訪內容真實性令人質疑，尤其彭帥並未否認微博貼文內容。

網路雜誌《石板》（Slate）法語版總編輯卡宏（Christophe Carron）直言，《隊報》毫無評論的報導讓人「很不舒服」，「最主要的訊息就是彭帥宣布結束職業生涯，這沒有什麼可值得驕傲的。」英國廣播公司（BBC）駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）更以「宣傳」稱之。法國《解放報》記者巴勒狄（Etienne Baldit）則說，這則「歐威爾式」專訪很「悲哀」。

《隊報》讀者也認為該報「善意地轉述了一堆謊言」，猶如「化裝舞會」參與者，徹底成為中方「宣傳機器」。但《隊報》強調這場專訪的價值，聲稱「訊息量還是很大的」：「她的故事中存在著一種精神分裂，一方面她知道她周圍的利益證明她所經歷的控制是正當的，同時她需要我們的關注，以免被遺忘。」

彭帥訪談照中的圓鏡出現1名將雙手環抱胸前的白衣男子盯著彭帥。（取自網路）

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