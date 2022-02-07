冬奧隔離伙食差 俄選手每天哭

俄羅斯選手瓦斯內佐娃在Instagram上公開北京冬奧隔離飯店的餐點，令她食不下嚥。（取自網路）

2022/02/07 05:30

餐點難下嚥 看到就想回家

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國期盼透過北京冬季奧運會挽回國際形象，卻連基本的伙食和隔離措施都引發批判聲浪！南韓、俄羅斯、芬蘭等國選手皆對餐點、隔離待遇等問題抱怨連連，甚至直指餐點難以下嚥，「看到就想回家」。國際奧林匹克委員會（IOC）則表示，將盡力確保選手享有清潔的居住空間、可口的食物和必備的訓練器材。

避吃肉品 怕誤食瘦肉精

韓聯社報導，南韓冬奧代表團競速滑冰女將金寶凜和金旼善分別是第三次及第二次參加冬奧，但兩人均指上一屆南韓平昌冬奧完全毋須擔心餐點問題，北京冬奧卻「看到（餐點）就想回家」。金旼善還聲稱，她尤其避吃肉品，因為中國畜牧業者可能使用俗稱瘦肉精的類固醇「克倫特羅」，「我對這裡的肉不太放心」。世界反禁藥組織（WADA）賽前也曾警告選手，在中國境內食用肉品必須格外小心，以免吃到含禁藥的產品。

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另一名競速滑冰選手鄭在源表示，北京冬奧的餐點確實不好吃，他一次都沒去過選手村食堂。俯式冰橇選手鄭勝基則指餐點太油膩，擔心消化不良，幾乎只吃蔬菜和飯。

與此同時，俄國冬季兩項（biathlon，即越野滑雪與射擊）選手瓦斯內佐娃因驗出武漢肺炎陽性而在飯店隔離，但她三日透過社群平台Instagram上傳食物照片，哀嘆「連續五天的早、午、晚餐都是這樣」。她說自己僅吃少許筆管麵充飢，因為其他菜色「難以下嚥」，還抱怨體重直掉，「骨頭都凸出來了」，「我每天都在哭，我好累。」

芬蘭冰上曲棍球隊更指控北京不尊重選手人權，指選手安蒂拉十八天前曾驗出確診，但在抵京一週前轉為陰性，已可和其他選手和教練一起訓練，且無人被他感染。然而，安蒂拉抵京後又驗出陽性，隨即被送往隔離，而北京當局連適當的餐點都未提供，使他承受極大心理壓力。芬蘭隊醫師表示，安蒂拉早已不具傳染力，中方決定讓他隔離，更多是出於政治考量，而非醫療需求。

德國代表團團長施梅爾普芬尼也痛批，北歐混合式滑雪選手佛倫瑟的隔離處境「不合理」，已要求中方提供空間更大、更乾淨的房間，並準時供餐。據報導，隔離飯店還被指欠缺透明度，團隊無法和被隔離的選手取得聯繫。

美看開幕轉播人數 僅上屆一半

另一方面，美國國家廣播公司（NBC）負責轉播此次北京冬奧開幕式，但美國地區平均收視人數近一千四百萬，僅四年前平昌冬奧的一半。日經亞洲評論則指出，從事IT、家電市場調查的日本BCN公司指出，北京冬奧並未助長日本電視機銷量，一月中以來甚至下滑五％至六％，反映日本民眾興趣缺缺。

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