新聞分析》拜登政府外交抵制 國會議員諷「做半套」

美國加州洛杉磯的維權人士上月前往中國總領事館外，指控中國人權劣跡不斷，不應主辦奧運會。（法新社檔案照）

2021/12/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國以中國壓迫人權為由，決定「外交抵制」北京冬季奧運會和帕拉林匹克運動會（殘奧會），在政壇和體壇投下震撼彈。美國民主、共和兩黨重量級人士和人權團體，多半肯定美國總統拜登的決定，但仍有批評其「做得不夠」的聲浪。分析指出，「外交抵制」是程度最輕的反制方式，符合拜登領導下美國與中國「競爭、對抗、合作」的主軸。

「程度最輕的反制方式」朝野多肯定

對於拜登「外交抵制」的決定，聯邦眾議院議長裴洛西率先表達認同，指美國和各國不能為北京冬奧和帕奧打上官方印記，不能認為在一個犯下種族滅絕和大規模侵犯人權的國家舉行奧運毫無問題。眾院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也讚揚此一決定「絕對正確」，國際社會不應幫助中國洗白人權暴行。共和黨資深參議員羅姆尼（Mitt Romney）同樣表達支持與讚許，認為如此是對中國釋出明確的政治訊號，也避免變相懲罰美國選手。

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前國務卿龐皮歐：應正面對抗中共

參院民主黨籍情報委員會主席華納（Mark Warner）則認為，抵制北京冬奧是向中國發出強有力的訊息，表明美國不會無視其在全球愈演愈烈的咄咄逼人行徑，及其令人不安的踐踏人權惡行，還包括對台灣人民不斷升級的威脅，以及對香港民主自由的破壞。

儘管如此，共和黨其他對中強硬派人士仍認為拜登「做得不夠」。前國務卿龐皮歐即直言，中國當局根本「不屑」（give a rip）外交抵制的做法，到頭來還是照常舉辦比賽，「拜登必須正面對抗中國共產黨」。共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）也揶揄拜登「做半套」，真正應當表現出的是「英勇無畏的領導力」。

值得注意的是，美國政壇先前討論抵制北京冬奧，主要涵蓋外交、經濟和全面抵制等三種作法，後兩者包括切斷商業合作和比賽轉播，以及運動員全面退賽等。英國廣播公司（BBC）引述澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung）的說法指出，美國的外交抵制是「程度最輕的反制方式」，有助於美國鞏固意識形態為導向的價值觀外交，同時維持與中國「鬥而不破」的主調。

宋文笛指出，拜登與習近平上月的視訊峰會，即是確保兩國「彼此都會在鬥而不破的前提下進行競爭」，而美國外交抵制北京冬奧，正是與中國全面競爭的其中一環。長期來看，美中競爭、對抗、合作等三方面仍互為表裡。

前美國國務卿龐皮歐。（法新社檔案照）

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