自由日日Shoot》美宣布外交抵制北京冬奧 紐西蘭跟進不派官員 日澳英未定案

西藏流亡人士日前在澳洲雪梨發動抗議活動，指控中國殘害西藏、新疆、香港等地人權，沒資格舉辦北京冬季奧運會。（法新社檔案照）

2021/12/08 05:30

〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕美國政府六日宣布，由於中國人權紀錄不彰，將「外交抵制」明年二月舉行的北京冬季奧運會和帕拉林匹克運動會（殘奧會），令其他民主國家的態度備受關切。紐西蘭七日表明，不會派部長級外交官員與會，立陶宛更是在美國宣布前就表明不派官方代表團；至於澳洲、英國等國先前都曾表明考慮採取類似舉措，日本則稱將基於國家利益觀點進行決定。

立陶宛早已宣布不派官方代表團

在美國「登高一呼」後，紐西蘭副總理羅伯森被問及是否響應時表示，紐方已明確表示不會派部長級官員出席，但此舉與美國的決定無關，而是基於「眾多因素」，最主要的是武漢肺炎疫情，早在十月就向中方說明相關決定。羅伯森還說，紐方已數度向中國表達對人權問題的關切，包括總理阿爾登上次與中國國家主席習近平的會談，「他們非常清楚我們對人權的看法」。

請繼續往下閱讀...

歐盟：成員國可自行決定

歐盟方面，歐盟對外事務部秘書長沙尼諾日前表示，各成員國可自行決定是否抵制北京冬奧，歐盟不會硬性規定。近來與我國友好的立陶宛早在美國之前就宣布，包括總統、外交部長、體育部長在內，不會派官方代表團出席北京冬奧。

德準外長提彭帥案：不排除抵制

雖然德國準總理蕭茲七日拒絕回應是否杯葛北京冬奧，但準外交部長貝爾伯克表示，在看到中國網球女將彭帥和公民記者張展的遭遇後，不排除抵制北京冬奧。

英國先前傳出官方積極討論抵制北京冬奧，但首相強森不支持抵制體育活動的主張。不過，副首相兼司法大臣拉布已表態，將以個人身分抵制，不會出席。

法國政府尚未表態，但總統馬克宏十月與中國領導人習近平通話時，曾表達支持中國舉辦冬奧。澳洲總理莫里森則說，將考慮是否採取外交抵制北京冬奧的類似舉措，但同樣尚未定案。

另一方面，日本首相岸田文雄七日表示，將就奧運的意義及對日本外交的意義進行綜合性考量，本著國家利益的觀點進行決定。日本政府發言人松野博一及外務大臣林芳正在被問及相關議題時，也表示將在適當的時機綜合各種情況進行決定。

日執政黨保守派議員建言 促日相跟進

對於政府反應謹慎，近七十名自民黨保守派議員組成的「日本尊嚴與國益保護會」，七日由會長、參議員青山繁晴代表，直接向黨總裁岸田提出兩份建言，要求日本政府應對北京冬奧進行外交抵制，並儘快在國會通過「對中人權迫害譴責案」。青山直言，若日本指派外交使節團參加冬奧，等於認可中國的人權迫害行為。

針對日本政府態度曖昧，未與美國同一步調，日本富士晚報報導，拜登政府已對岸田政府起疑，擔心岸田重蹈宮澤喜一的覆轍。當年宮澤政府在中國天安門事件後，不理歐美對中國的經濟制裁，率先對中國示好。

政評家長谷川幸洋也警告，如果岸田政府不下定決心進行「外交抵制」，日美同盟將岌岌可危。

北京冬奧的陰影：多國質疑中國侵犯人權惡行（圖：美聯社 資料來源：法新社 製表：國際新聞中心）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法