美本週宣布外交抵制北京冬奧

人權紀錄不佳的中國即將舉辦北京冬季奧運會，引起西方國家強烈反彈。圖為西藏裔維權人士齊美拉莫（Chemi Lhamo，前左）和久美嘉措（Golog Jigme Gyatso，前右），上月底在瑞士洛桑的國際奧林匹克委員會總部外，呼籲抵制北京冬奧。（路透）

2021/12/07 05:30

不派官員與會 仍允選手出賽

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國籌備已久的北京冬季奧運會將在明年二月登場，但鑑於中國政府人權劣跡斑斑，愈來愈多國家傾向抵制這場體壇盛會。美國有線電視新聞網（CNN）五日更披露，美國總統拜登政府預計本週宣布「外交抵制」北京冬奧，不派官員與會，但允許美國運動員參賽。中國外交部則要求美國勿傷害雙邊關係，甚至回嗆必將反制。

中方回嗆將反制

美國國內今年以來不斷出現抵制北京冬奧的聲音，除了聯邦參議員柯頓、前駐聯合國大使海利等共和黨人，積極呼籲拜登政府「全面抵制」外，國會眾議院議長裴洛西在內的民主黨人，也都主張美國必須表態，藉此譴責中國持續打壓新疆、西藏、香港等地人權。持續承受兩黨壓力的拜登，上月與中國國家主席習近平舉行視訊峰會後，亦表明正在考慮外交抵制的可能性。

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據報導，拜登可能本週內就會宣布「外交抵制」北京冬奧，藉由不派官員參與，對中國傳達不滿的訊息，但不影響運動員前往中國爭取榮譽。美國上一次全面抵制奧運可追溯至一九八○年，時任總統卡特宣布抵制莫斯科夏季奧運會，抗議前蘇聯侵略阿富汗，獲得日本、西德、加拿大、菲律賓，甚至中國響應；英、法等國雖支持抵制，但仍派規模小於以往的隊伍參賽。

此前，中國和國際奧委會（IOC）亦共同起草，並提交聯合國大會通過「北京冬奧會奧林匹克休戰決議」，呼籲各國自北京冬奧前七天，至北京帕奧會結束後七天期間，先擱置衝突，使兩場賽事順利完成，但美、日、印度和澳洲等二十國拒絕簽署，以此抗議中國人權紀錄不良。

中國外交部發言人趙立堅怒批美國進行政治作秀、政治操弄，強調中國並未邀請美國官員，美方卻炒作「外交抵制」北京冬奧，是自作多情、譁眾取寵，若一意孤行，將影響中美對話和合作空間，中國也將堅決反制。

北京迫害人權 澳媒促政府正式回應

與此同時，澳洲「雪梨晨驅報」指出，澳洲政府本來就沒有計畫指派官員參加北京冬奧，但隨著拜登政府表態「外交抵制」，澳洲也應考慮正式對北京迫害人權的行為做出正式回應，尤其在英國和加拿大等國也有意追隨美國的情況下，澳洲應不至於被中國針對。

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