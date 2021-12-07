「家門口」受威脅 美阻共軍插旗西非

華爾街日報披露，中國有意在非洲中部小國赤道幾內亞建立軍事基地，可能對「對岸」的美國帶來極大安全威脅。圖為赤道幾內亞總統恩格瑪二○一八年九月訪問中國，接受中國國家主席習近平接待。（法新社檔案照）

2021/12/07 05:30

中國擬在赤道幾內亞建永久軍事基地 面向大西洋

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國向全球投射軍力的企圖，愈發引起美國警戒。「華爾街日報」五日引述美國官員報導，美國情報機構注意到中國打算在非洲中部小國赤道幾內亞，建立在非洲大西洋海岸的第一個永久軍事基地，意味中國軍事威脅首度擴張至大西洋海域，恐使中國軍艦可在美國東岸的「對面」進行武裝和維修，直接在「家門口」威脅美國本土安危，迫使美國國家安全官員急忙動員阻止。

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中國在赤幾擁深水港 高速公路通中非

知情官員透露，情報機構一份機密報告指出，美方二○一九年開始蒐集中國在赤道幾內亞佈局軍事野心的事證，認為中國可能鎖定該國最大城市巴塔（Bata）做為軍事基地目標。中國二○一四年已透過「一帶一路」倡議，在巴塔建立深水商業港口，並興建連接鄰國加彭和中非內陸的高速公路，甚至協助該國培訓警力。

川普曾派人赴赤幾 未能說服總統拒絕中方

據了解，早在美國前總統川普執政尾聲，美方就曾派國防部官員遠赴赤道幾內亞，試圖說服該國總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）及其擔任副總統兼國家安全部隊實際領袖的兒子提奧多林拒絕中方提議，但未能使對方理解美國的國安疑慮。今年四月，美國非洲司令部司令湯生（Stephen Townsend）在聯邦參議院作證指出，來自中國的最重大威脅，將是在非洲大西洋岸建立一個可用做重新武裝、補充彈藥和物資，並可維修海軍艦艇的港口。

現任總統拜登上任後，美方的態度更加明確，十月間由白宮首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）代表前往赤道幾內亞，警告恩格瑪和提奧多林父子，試圖在美中競爭前線兩面討好是短視近利的行為，但也強調美方不會要求他們放棄與中國的關係，只是希望維持在不對美國構成威脅的程度。與此同時，美方亦試圖加強與赤道幾內亞的關係，包括在三月間允許該國參與美軍在幾內亞灣的軍事演習，以及八月間欽點提奧多林為兩國關係的「首席對話者」等。

中國二○一七年已在非洲東岸的吉布地，打造海外第一座軍事基地，該基地的碼頭可停靠航空母艦和核動力潛艦，且距離美軍在非洲的最大基地「勒蒙尼軍營」（Camp Lemonnier）僅有六英里距離。此外，中國國有企業過去二十年來，已在非洲興建一百座商港。五角大廈今年提交國會的報告更指出，中國可能正考慮在肯亞、塞席爾、坦尚尼亞和安哥拉等更多非洲國家建立軍事基地。

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