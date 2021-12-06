兄弟都涉性醜聞 古莫主播弟遭CNN開除

前紐約州州長安德魯‧古莫（法新社檔案照）

2021/12/06 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）知名主播克里斯‧古莫（Chris Cuomo）因利用他在媒體界的資源，為陷入性騷擾醜聞的哥哥、民主黨籍前紐約州州長安德魯‧古莫（Andrew Cuomo）辯護和保官位，先前遭到CNN無限期停職，而CNN經過調查後於四日宣布開除克里斯．古莫。然而，據紐約時報報導，克里斯‧古莫可能是因為自己也涉嫌有「不規矩行為」（sex misconduct）而遭CNN開鍘。

施壓取得性騷指控者資料 回報給哥哥

克里斯‧古莫五月間坦承，他違反CNN的台規，主動與哥哥的顧問聯繫。紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）十一月廿九日公布細節，顯示克里斯‧古莫比先前所知更深入涉入哥哥的性騷擾案，在哥哥試圖保住官位之際，協助策劃和接觸其他同業，施壓消息來源取得性騷擾指控者的資料，並回報給哥哥的幕僚。

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詹樂霞調查後發現，現年六十三歲的安德魯‧古莫，至少涉及十一起性騷擾案。他已於今年八月請辭，以避開可能的彈劾案。

針對克里斯‧古莫介入哥哥的案件，CNN十一月卅日已將他無限期停職，但CNN四日發表聲明說：「我們聘請一家頗受推崇的律師事務所調查此事，調查期間有更多資訊浮出檯面，我們已將克里斯‧古莫解雇，即刻生效。」但CNN並未提供所謂「更多資訊」的細節。

現年五十一歲的克里斯‧古莫則推文表示，「這並非我希望離開CNN的方式，我已經告訴過你們幫助我哥哥的原因和方式。」CNN表示，對克里斯‧古莫的調查仍在持續進行中。

紐約時報報導，知名律師卡茲（Debra S. Katz）十二月一日通知CNN，她有一名客戶指控克里斯‧古莫對她有不規矩行為；該名客戶是目前任職於其他電視台的克里斯‧古莫前同事，而且與安德魯‧古莫的案件無關。目前並不清楚CNN開除克里斯‧古莫與上述指控有何關係。凱茲也是班奈特（Charlotte Bennett）的委任律師，後者是安德魯‧古莫的前助理，今年二月出面指控這位老長官性騷擾。

CNN主播克里斯‧古莫（法新社檔案照）

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