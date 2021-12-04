中寮鐵路通車 寮國背債35億美元

中國國家主席習近平和寮國國家主席宋倫西索李斯（左）三日透過視訊參加中寮鐵路通車儀式，兩人共同下達發車指令。該鐵路是第一條採用中國標準的境外鐵路，通車後從雲南昆明到寮國首都永珍僅需十小時。（法新社）

2021/12/04 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕東南亞人口僅七百萬的寮國正一步步踏入中國「一帶一路」基礎建設專案的債務陷阱。從中國昆明至寮國首都永珍的「中寮鐵路」三日通車，這條全長一○三五公里鐵路線耗資五十九億美元（約一六五○億台幣），旨在滿足中國快速到達外國港口的需要，卻讓寮國債務負擔更沉重，面臨卅五億美元、接近其去年經濟產值近五分之一的債務風險。

美聯社報導，寮國被評為「高債務風險」貧困國家之一，未償債務相當於經濟年產值三分之二，大部分是對中國的債務。兩國合資的寮中鐵路公司負責營運在該鐵路寮國路段，中方（中國中鐵和兩家中國國企）占七十％股份，寮國國企占卅％。兩國政府表示，貸款占該鐵路投資的六十％。

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標普（S&P）基礎設施融資專家Laura Li表示，這種負債異常沉重，「償還風險相當高」。美國AidData研究報告發現，一旦該合資企業違約、中方選擇不投入更多資金，寮國可能被迫償還該公司卅五億美元債務，以維持該鐵路線運行。澳洲國立大學東南亞專家芮孟（Greg Raymond）表示，若鐵路不能營利，寮國就會面臨真正債務問題。

三日開通的中寮鐵路只限於貨運，給予中國西南地區更多連至港口和出口市場的管道，將成為連接中國與泰、越、緬、馬、星路網一環。寮國領袖也希望透過這條鐵路為該國經濟注入活力。華府智庫全球發展中心資深研究員莫里斯（Scott Morris）表示，中寮鐵路將為中國帶來很正向的經濟回報，寮國欲看到確切經濟利益，只會更困難；該鐵路在寮國僅廿一站，滿足中國快速到達外國港口的需要，「這本質上是中國的公共基礎建設計畫，碰巧存在於另一國」。

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