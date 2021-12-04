Omicron再感染率超越Delta 三倍起跳

為降低Omicron變種病毒威脅，日本已宣布暫停外國人入境，並停發外國人簽證，而已發放的簽證也暫時無效，預計實施至月底。圖為三日幾近空蕩的東京羽田機場。（歐新社）

2021/12/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎變種病毒株Omicron逐漸蔓延全球，但醫學界目前對其了解甚少。南非醫學專家二日公布的初步研究指出，Omicron引起二度感染的風險，是原始病毒株的二．四倍，更是Beta、Delta等先前變種病毒株的三倍，正好解釋南非近日確診數暴增的現象。研究成果已發表於醫學論文預印本網站MedRxiv。

南非流行病模擬暨分析中心（SACEMA）和南非國家傳染病研究所（NICD）的研究團隊，透過分析南非二○二○年三月到今年十一月廿七日前約二八○萬名確診者數據，發現有三萬五六七○人疑似為再次感染的病例。若與原始病毒株相較，去年冬天的Beta和今年夏天的Delta變種病毒株引發的再感染率降至○．七倍，但到了Omicron又升至二．四倍。

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研究團隊進一步比較Beta、Delta和Omicron等三種變種病毒株的再感染風險曲線，發現Omicron的再感染率是前兩者的至少三倍，顯示Omicron可以逃脫曾染疫者康復後所產生的部分抗體。至於Omicron是否也能逃脫疫苗帶來的保護力，目前仍未明朗，因為團隊未能掌握相關病例的疫苗接種數據。不過，研究作者之一、SACEMA主任浦廉（juliet Pulliam）相信，疫苗仍可使人產生抵抗Omicron的抗體，免於惡化成重症或死亡。

據報導，南非的每日新增確診人數連日大增，最近三天幾乎增加三倍，從十一月卅日的四三七三例，增加到十二月一日的八五六一例，二日更通報一萬一五三五例。按照此感染率，專家推測每天新增確診量將是三至四萬例。

此外，南非近一週的染疫住院人數也增加近三倍，但死亡比率下降六十四％。世界衛生組織（WHO）三日表示，儘管各國通報的Omicron病例持續增加，但目前還未收到死亡病例。約翰尼斯堡金山大學教授梅拉度（Bruce Mellado）透過數學模型預估感染趨勢亦發現，目前住院和病故人數均比預期低。

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