北京冬奧期間「停戰」20國拒簽

中國和國際奧會共同草擬「北京冬季奧運奧林匹克休戰決議」，二日獲聯合國大會通過。然而，美國及澳洲等二十國拒絕簽署。據南華早報報導，美國總統拜登最快很可能在下週宣布採取外交抵制，不派政府官員組團出席由中國國家主席習近平做為東道主的冬奧。澳洲總理莫里森（左）也正評估是否跟進。（法新社檔案照）

2021/12/04 05:30

聯合國通過「奧林匹克休戰決議」

〔編譯茅毅／綜合報導〕聯合國大會二日通過「北京冬季奧運奧林匹克休戰決議」，呼籲各國在二○二二年二月四日北京冬奧開幕前七天，到明年三月十三日北京帕拉林匹克運動會（殘奧會）閉幕後七天期間，遵守「奧林匹克休戰」。各國先擱置衝突，讓這兩項體壇盛會能夠成為一個促進和平、對話與和解的方法。惟共二十國選擇不簽署此一決議。包括「四方安全對話」（Quad）成員國美、日、印度和澳洲與除了紐西蘭之外的情資共享網路「五眼聯盟」國家。

173國支持決議 美日印澳等均未支持

決議由北京和國際奧會（IOC）共同起草，在聯合國一九三個會員國中，有一七三個支持該決議，旨在使世人回想起始於古希臘的「握手言和」傳統，呼籲奧林匹克休戰（Olympic Truce），鼓勵一個和平、發展、彈性、寬容和諒解的氣氛。當時古希臘三個交戰的城邦締結條約，允許運動員與觀眾安全參賽和觀賽。

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IOC曾呼籲允許飽經戰亂、瀕臨解體的南斯拉夫，其運動員能參加一九九二年七月開幕的西班牙巴塞隆納奧運。九三年，聯大即恢復奧林匹克休戰的呼籲。九四年二月挪威里利哈默冬奧期間，南國內戰即暫時停戰。

中國常駐聯合國代表張軍則指稱，這次在第七十六屆聯大通過該決議，美國等少數國家個別政客炒作外交抵制，骨子裡還是冷戰思維。他並強調，俄羅斯、法國等廿多國在會中發言支持中方提交該決議。

香港南華早報報導認為，美國等廿國拒簽，旨在向北京對其在新疆與香港的人權侵害，以及中國女網好手彭帥的遭遇發出訊息。自一九九三年聯大恢復奧林匹克休戰決議以來，通常僅以色列及北韓拒簽。由於穆斯林在新疆的遭遇，穆斯林占大多數的土耳其亦決定不支持該決議。

多名美、澳政府消息人士提到，最快下週，美國政府就很可能將宣布對北京冬奧採取某種形式的外交抵制。澳洲總理莫里森三日說，刻正評估類似動作，並解決相關問題。

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