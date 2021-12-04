監控技術遭中濫用 美號召管制

中國北京市的一條道路上滿佈監控攝影機。（路透）

2021/12/04 05:30

中國屢傳壓迫人權 美將跨國合作遏阻技術擴散

〔編譯魏國金／綜合報導〕白宮官員二日指出，美國總統拜登將在下週舉行的民主高峰會上發起「出口管制與人權倡議」，對於被中國等專制政府用來侵犯人權的監控技術，將聯合盟友實施出口管制。一名官員透露，許多「瓦聖納協定」成員國將簽署該倡議。

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廣拉盟友 遏阻敏感技術流入威權國家

該名官員說，「一些中國案例顯示，政府濫用技術監視並控制人民」，為了遏阻可以被用來壓迫人權的技術流入威權國家，需要跨國合作。另一名高級官員說，「我們將召集一群志同道合的政府，致力合作，以決定如何更佳監督出口管制工具，以及在適當情況下，限制此類技術的擴散，因為它們越來越被終端使用者誤用於人權侵犯」。

彭博報導，美國政府已與日本、南韓及歐洲盟國協調數月，但尚未宣佈任何成果。官員拒絕透露哪些國家將加入該倡議，僅表示參與者將是對外國政府與民間行為者使用數位監控等技術，壓迫少數族群、記者與政治異己感到憂慮的一些國家。

一名官員透露，參與的盟國包括瓦聖納協定成員國，該協定是針對傳統武器以及「軍民兩用」技術、產品的非正式多邊出口管制承諾，成員共四十二國，包括美國在歐洲、北美與東亞的緊密盟邦以及俄國。他說，一個「自願、非正式的」工作小組將「制定並採納一份書面、不具約束效力的行為準則或原則聲明，以引導人權標準在出口許可政策暨執行上的應用」。

民主峰會視訊會議將提倡議 台灣獲邀

華爾街日報報導，新倡議涵蓋的技術將類似美國國內政策已鎖定的一些敏感技術，相關技術被用在執法與情報任務上，但也越來越被非民主國家使用。拜登政府上月因此將來自以色列、新加坡與俄國等四家網安公司列入出口黑名單。美國也開始透過美、日、印、澳「四方安全對話」同盟，以及與其他亞洲盟邦的雙邊協定，審查敏感技術的出售；出口管制也是美國與歐盟新成立的「貿易與技術委員會」必須應對的關鍵議題。

美國邀請一一○國出席九日、十日舉行的民主峰會視訊會議。台灣獲邀，引發矚目，而中國、俄國、土耳其與歐盟成員國匈牙利則未獲邀請。

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