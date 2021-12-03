Omicron傳染飆速 新疫苗趕不及

主要國家疫情統計

2021/12/03 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）一日證實，武漢肺炎Omicron變種病毒已在美國現身！首名確診者十一月廿二日從南非返美，廿九日檢測呈陽性反應。此人住加州，已完成疫苗接種。在本報截稿前，根據世衛組織及外國媒體，全球已有卅國通報發現確診病例，其中芬蘭、新加坡、印度、法國、希臘和冰島是在二日通報。

疫苗測試需三到六月

美國「消費者新聞與商業頻道」（ＣＮＢＣ）引述新加坡「伊麗莎白山諾維娜醫院」醫師梁浩楠報導，Omicron很可能會在三至六個月內「支配和吞沒全世界」。他提到，儘管能快速研發專門疫苗，但疫苗仍需三到六個月測試，以證明能提供免疫力。

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但澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）教授二日表示，從全球最初三百多個案例多是輕症甚至無症狀來看，沒有跡象顯示Omicron比其他變種病毒更致命，事實上可能完全相反。美國白宮首席防疫專家佛奇一日表示，可能需兩週或更久時間，才能夠深入了解何以Omicron會輕易蔓延、其嚴重程度和其能否躲過現有疫苗。

南非病例 一天增一倍

南非的新增確診案例雖在一天之內增加近一倍，從十一月卅日通報的四三七三例，增至一日的八五六一例，但南非國家傳染病研究所（ＮＩＣＤ）指出，初步數據顯示，現有疫苗應仍可避免重症。ＮＩＣＤ科學家相信，Omicron的感染較不嚴重，他們正試圖予以證明。

美國總統拜登正制定今年冬季對抗疫情的策略，可望二日正式宣布，包括延長旅客強制戴口罩令，時間到明年三月中旬，以及自下週起，不分國籍的旅客需持有他們啟程赴美一天內的陰性檢測證明。他一日強調，新策略將是以更廣泛的施打疫苗及追加劑、檢測等，而非經濟活動停擺或封城。

已56國實施旅遊管制

根據ＷＨＯ，截至十一月廿八日，為防範Omicron，約五十六國已實施旅遊管制措施。南韓當局宣布，原本允許已完成疫苗接種者，不分國籍均可免隔離的措施，自三到十六日暫停實施，改為需隔離十天。印尼則將從海外返國旅客的隔離天數，從七天延長到十天。日本一日通令各航空公司一律停售十二月的赴日機票，但二日隨即取消，以方便其國民返日過年。

葡萄牙的武漢肺炎疫苗完整接種率近八十七％，乃全歐洲第一，但近來已恢復防疫管制措施。圖為一日設在首都里斯本「萬國公園」的疫苗接種站，民眾正排隊等候打疫苗。（法新社）

德國疫情嚴峻，境內醫療量能拉警報。圖為穿著個人防護裝備的醫師在德軍「空中巴士」A310-900運輸機內，準備將武肺確診者從東部薩克森的德勒斯登國際機場，空運至國內其他加護病房。（法新社）

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