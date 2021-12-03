強硬對中 德準外長籲禁新疆產品

德國綠黨主席貝爾伯克即將成為德國首位女性外交部長，主張人權為其任內外交政策中心價值。（法新社檔案照）

2021/12/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕德國社會民主黨、綠黨、自由民主黨聯合執政的蕭茲政府預計下週上台，即將出任德國首位女性外交部長的綠黨主席貝爾伯克一日強調，將以「對話和強硬態度」和中國往來。她不認同梅克爾政府過去執政十六年來對中國人權問題的「沉默」外交，除了呼籲歐洲聯盟禁止進口有強制勞動嫌疑的中國新疆維吾爾自治區產物，也不排除三個月後抵制中方主辦的二○二二年冬季奧林匹克運動會。

不認同梅克爾沉默外交

矢言人權將在德國新政府外交居核心地位的貝爾伯克一日接受德國《日報》（TAZ）訪問時重申，「以價值觀為導向的外交政策，始終是對話與強硬的交互作用」，表明不贊成梅克爾政府為商務對獨裁的中國和俄羅斯採取實用主義而在外交上長期「緘默」。

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不排除抵制北京冬奧

貝爾伯克特別點出新疆維吾爾族遭遇的非人對待、揭發中國武漢肺炎疫情的記者張展被拘留以及網球女將彭帥安危未定等問題，主張歐洲聯盟國家應集體透過經濟展現影響力，「如果像新疆這樣普遍存在強迫勞動的地區產品不再有機會進入，這對中國這樣的出口國來說是一個大問題」，但這「只有當所有廿七個成員國一起努力時，才能發揮作用。」

貝爾伯克也不排除抵制冬奧，被問及抵制立場時，她說看到彭帥與張展的遭遇，我們「應該仔細審視奧運會」，雖然「各國政府有不同的處理方式，這在未來幾週內肯定會被討論。」

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