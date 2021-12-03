下月軍事對話 美防長重話批中

美國國防部長奧斯汀與南韓國防部長徐旭（後排左二）一同與表演跆拳道的南韓官兵合影，隨後兩人舉行第五十三次美韓安全會議。（路透）

2021/12/03 05:30

矢言維持嚇阻中國的軍事能力

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕香港南華早報報導，美中就台灣及殺傷力最強的高超音速（或稱極音速）武器軍備競賽，緊張升高之際，美中正準備於元月舉行高階軍事官員電話或視訊對談。訪問南韓的美國國防部長奧斯汀二日批評，中國發展高超音速武器「加劇區域緊張局勢」，矢言美國會維持可嚇阻中國潛在威脅的軍事能力。

知情人士透露，在美國總統拜登和中國國家主席習近平上月視訊峰會後，兩國軍方一直保持聯繫，討論奧斯汀與中共中央軍委會副主席許其亮、中國國防部長魏鳳和舉行會談的可能性；這是「拜習會」達成共識之一，兩位領袖已下令軍方討論相關安排；這場對話的形式和細節尚未敲定，但雙方考慮在明年元月初舉行電話或視訊會議。

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高階軍事對談 為拜習會共識

據報導，美國軍方一直試圖保持開放管道和中國軍方溝通，以避免爆發意外，但很長一段時間針對哪位中國官員將和奧斯汀對談，美中無法取得共識；美方推動奧斯汀與掌第二指揮權、僅次於習近平的中共中央軍委副主席許其亮會談，但中方則認為應由魏鳳和與奧斯汀對話。

美國之音報導，哈德遜研究所軍事分析師魏茨（Richard Weitz）表示，美中軍事交流很可能集中在雙方就軍事準則等問題交換意見上，主要是為了避免發生危險的誤解或者誤判。

奧斯汀二日在首爾表示，美國對中國持續發展高超音速武器感到擔憂，中方這類軍事能力加劇區域緊張局勢，成為「步步進逼我們（美國）的挑戰」；美國將保持防禦和嚇阻能力，以應對來自中國對美國本身和盟友的一系列潛在威脅。外電日前揭露，中國軍方七月試射可搭載核彈頭的高超音速滑翔載具，疑在南海上空飛行期間發射另一枚飛彈，可能使外國防空系統失去作用。

美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）八月曾透過美中防務電話連線，與中國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任黃雪平舉行視訊會議，是拜登一月上任以來首見。隨後，雙方九月底透過視訊召開第十六次美中國防政策協調會談。

南韓總統文在寅（圖右）二日在青瓦台接見來訪的美國國防部長奧斯汀。（歐新社）

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