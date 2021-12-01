巴貝多「脫英」封蕾哈娜國家英雄

巴貝多總統梅森（右）和總理莫特里（左）十一月卅日授予蕾哈娜「國家英雄」榮譽。（路透）

2021/12/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加勒比海島國巴貝多（Barbados）十一月卅日正式改制為共和國，不再承認英國女王伊莉莎白二世為國家元首，改由現任總督梅森（Sandra Mason）升格為首位總統，英國王儲查爾斯王子和巴貝多出生的美國歌壇天后蕾哈娜（Robyn Rihanna Fenty），均親自出席就職典禮，後者更獲頒「國家英雄」（National Hero）榮譽。

不再尊英女王為元首 終結396年關係

巴貝多十七世紀成為英國殖民地，一九六六年宣布獨立，成為大英國協成員，尊英國女王為國家元首。在十一月卅日的獨立紀念日，巴貝多正式終止與英國王室長達三九六年的關係，成為獨立共和國。總統及總理就職典禮在當天零時先後於首都布里奇敦（Bridgetown）舉行，英國王儲查爾斯親自出席，見證代表女王的王室旗降下，並向獨立的巴貝多共和國致敬。

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在國歌奏起、二十一響禮砲鳴放，以及數以百計的民眾列隊歡呼下，七十二歲的巴貝多總統梅森在致詞中表示，「此刻起，每一位巴貝多人都將成為新共和國的鮮活化身，日後無論順風或逆風，巴貝多共和國的處女航都已啟程。」查爾斯王子也稱頌道，「這座島嶼的人們經歷過去的黑暗歷史與駭人的奴隸暴行，以非同凡響的果敢和堅毅鍛鑄自己的道路。」英國過去殖民統治巴貝多時，憑藉糖業和奴隸貿易賺取龐大利益。

出身巴貝多的知名歌手蕾哈娜，也見證國家成為獨立共和國的時刻，並接受總理莫特里（Mia Mottley）授予「國家英雄」榮譽，期盼蕾哈娜繼續如同鑽石般閃耀，透過自己的作品和行動榮耀國家。蕾哈娜二○一八年也曾被母國任命為「特命全權大使」，希望她協助推廣教育和觀光。蕾哈娜歌而優則商，一手打造彩妝品牌，身家達十七億美元（約四七七億台幣）。

人口僅三十萬的巴貝多以觀光、製造和金融業維生，國家經濟富裕。在改制當晚，政府也暫停防疫宵禁令，以音樂慶典、傳統人偶遊行、煙火表演等活動舉國同歡。據了解，巴貝多的國旗、國徽和國歌都不會變動，但將停止使用「皇家」、「君主」等相關詞彙。除了英國外，全球仍有十四國奉英女王為元首，包括澳洲、加拿大等，最近改制為共和國的是一九九二年的印度洋島國模里西斯。

出身巴貝多的美國歌手蕾哈娜，在全球流行樂壇地位舉足輕重。（路透）

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