歐盟推「全球門戶」抗衡「一帶一路」

歐盟預定12月1日公布協助開發中國家興建基礎建設的「全球門戶」計畫，透過公私部門合作籌措3千億歐元（約9.6兆台幣）資金，以抗衡中國的「一帶一路」倡議。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（法新社）

2021/12/01 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」十一月卅日報導，歐盟十二月一日將公布協助開發中國家興建基礎建設的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，透過公私部門合作籌措三千億歐元（約九．六兆台幣）資金，以抗衡中國的「一帶一路」倡議。

二○二七前籌資三千億歐元

「全球門戶」是歐盟在今年六月的七大工業國集團（G7）高峰會後提出，當時與會領袖同意發起名為「重建更好世界」（Build Back Better World，簡稱B3W）的全球基建計畫，協助開發中國家興建基礎設施。金融時報取得的歐盟執委會提案草案顯示，歐盟計畫到二○二七年為「全球門戶」籌措三千億歐元，這些資金將來自歐盟、各成員國、歐洲金融機構和各國開發銀行，也將尋求私部門的資金和專業知識協助，以獲得可持續融資。

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助開發中國家建基礎設施

根據草案，「全球門戶」將優先投資數位轉型、衛生、氣候、能源、運輸、教育和研究等領域，以促進歐洲在世界各地的利益和競爭力，同時推動可持續的環境標準和價值觀，如民主、人權和法治。草案指出，透過為全球基礎設施發展提供一個建設性的選擇，「全球門戶」將投資國際穩定與合作，並展現民主價值如何為合作夥伴帶來確定性、公平性和可持續性，以及全球各地民眾的長期利益。

西方國家正尋求增加在開發中國家的投資，以抗衡中國的「一帶一路」。自二○一三年啟動以來，中國已透過「一帶一路」在數十個國家投資鐵路、橋樑和港口等基礎設施，但不少受資助的國家投訴，「一帶一路」的債務條款繁重，部分項目的環境保護或建築標準都不足，「一帶一路」更導致許多國家淪落債務陷阱。

據報導，歐盟執委會在草案中並未明確宣示「全球門戶」要做為「一帶一路」的替代方案，但強調將提供「基於價值觀」的選擇，作法也會「符合道德」。

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