中國用AI臉部辨識 分級監控記者

意外曝光的中國河南省政府公安廳招標文件顯示，當局委託企業建立一套使用臉部辨識技術的監控系統，追蹤記者、國際學生等「可疑人士」，透過三千台攝影機彙整個人檔案，並連結全國與區域資料庫，即使戴上口罩也難以遁形。圖為北京的監控攝影機。（路透）

2021/12/01 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國作家歐威爾經典小說《一九八四》中「老大哥」（Big Brother）無所不在的監控，活生生地在中國上演！路透和英國廣播公司（BBC）報導，中國河南省政府公安廳近期招標文件首次意外揭露，當局委託企業建立一套使用臉部辨識技術的監控系統，追蹤記者、國際學生等「可疑人士」，透過三千台攝影機彙整個人檔案，並連結全國與區域資料庫，即使戴上口罩也難以遁形。

紅綠燈標註記者風險高低

文件顯示，該監控系統將記者依風險高至低，如「紅綠燈」般標註成三類：紅色為一級重點關注人員，黃色為二級、有犯罪紀錄的一般關注者，綠色為三級無危害性記者；將由至少兩千名官員和警察操作。被標記為「紅色」或「黃色」的記者，入住河南省當地飯店、買票或越過省界，就會觸發警報。

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美國監控研究公司IPVM分析，外界對中國大規模監控的技術架構仍所知甚少，該份近兩百頁招標書獨特之處在於，特別將記者列為監控目標，建立訂製的監控技術，以供公安部門快速鎖定記者，提高對記者的打壓效率。

IPVM發現，在七月廿九日發布的文件中，鼓勵中企競標建設「河南省公安廳三二五平台」。中企東軟集團（Neusoft）於九月十七日以五百萬人民幣（約二二一二萬台幣），承標這項規定簽約後兩個月內完成的合約。

文件詳述運用三千台可進行臉部辨識的攝影機，連結全國和地方資料庫，彙整來到河南的「關注人」個人檔案。鏡頭必須能為臉部被口罩或眼鏡遮住的個人，建立相對準確的檔案，只要透過上傳照片或搜尋其臉部屬性，即可在資料庫中搜索目標，包括可從手機、社群媒體（如微信和微博）、車輛、住宿、購票、房地產、現行資料庫的照片取得資訊，在找到「關注人」時發出警報。

外國學生、女性移民也被監控

其他「關注人」還包括外國學生、非法女性移民等。非政府組織「人權觀察」（HRW）中國部主任李察遜（Sophie Richardson）表示，中國官方的目標令人不寒而慄，人人都知會被監控，卻不知道什麼可能造成敵意關注。

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