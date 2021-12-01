為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國用AI臉部辨識 分級監控記者

    意外曝光的中國河南省政府公安廳招標文件顯示，當局委託企業建立一套使用臉部辨識技術的監控系統，追蹤記者、國際學生等「可疑人士」，透過三千台攝影機彙整個人檔案，並連結全國與區域資料庫，即使戴上口罩也難以遁形。圖為北京的監控攝影機。（路透）

    意外曝光的中國河南省政府公安廳招標文件顯示，當局委託企業建立一套使用臉部辨識技術的監控系統，追蹤記者、國際學生等「可疑人士」，透過三千台攝影機彙整個人檔案，並連結全國與區域資料庫，即使戴上口罩也難以遁形。圖為北京的監控攝影機。（路透）

    2021/12/01 05:30

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國作家歐威爾經典小說《一九八四》中「老大哥」（Big Brother）無所不在的監控，活生生地在中國上演！路透和英國廣播公司（BBC）報導，中國河南省政府公安廳近期招標文件首次意外揭露，當局委託企業建立一套使用臉部辨識技術的監控系統，追蹤記者、國際學生等「可疑人士」，透過三千台攝影機彙整個人檔案，並連結全國與區域資料庫，即使戴上口罩也難以遁形。

    紅綠燈標註記者風險高低

    文件顯示，該監控系統將記者依風險高至低，如「紅綠燈」般標註成三類：紅色為一級重點關注人員，黃色為二級、有犯罪紀錄的一般關注者，綠色為三級無危害性記者；將由至少兩千名官員和警察操作。被標記為「紅色」或「黃色」的記者，入住河南省當地飯店、買票或越過省界，就會觸發警報。

    美國監控研究公司IPVM分析，外界對中國大規模監控的技術架構仍所知甚少，該份近兩百頁招標書獨特之處在於，特別將記者列為監控目標，建立訂製的監控技術，以供公安部門快速鎖定記者，提高對記者的打壓效率。

    IPVM發現，在七月廿九日發布的文件中，鼓勵中企競標建設「河南省公安廳三二五平台」。中企東軟集團（Neusoft）於九月十七日以五百萬人民幣（約二二一二萬台幣），承標這項規定簽約後兩個月內完成的合約。

    文件詳述運用三千台可進行臉部辨識的攝影機，連結全國和地方資料庫，彙整來到河南的「關注人」個人檔案。鏡頭必須能為臉部被口罩或眼鏡遮住的個人，建立相對準確的檔案，只要透過上傳照片或搜尋其臉部屬性，即可在資料庫中搜索目標，包括可從手機、社群媒體（如微信和微博）、車輛、住宿、購票、房地產、現行資料庫的照片取得資訊，在找到「關注人」時發出警報。

    外國學生、女性移民也被監控

    其他「關注人」還包括外國學生、非法女性移民等。非政府組織「人權觀察」（HRW）中國部主任李察遜（Sophie Richardson）表示，中國官方的目標令人不寒而慄，人人都知會被監控，卻不知道什麼可能造成敵意關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新疆種族滅絕 習李直接指示
    2021/12/01 05:30

    新疆種族滅絕 習李直接指示

    中華電信力倡環保 企業志工熱情響應

    台電電力交易平台正式營運
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播