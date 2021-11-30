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    全新疫苗抗變種病毒 莫德納︰最快明年初推出

    針對武漢肺炎的最新變種病毒Omicron，美國莫德納公司表示，該公司最快在二○二二年初即可備妥新疫苗。（路透）

    針對武漢肺炎的最新變種病毒Omicron，美國莫德納公司表示，該公司最快在二○二二年初即可備妥新疫苗。（路透）

    2021/11/30 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕針對最早在非洲南部發現的最新變種病毒Omicron，美國莫德納公司的醫學總監柏頓（Paul Burton）廿八日在英國廣播公司（BBC）節目中表示，若須研發全新疫苗，該公司最快可能在二○二二年初即可推出。對此，莫德納股價應聲上揚，那斯達克指數收盤漲幅達廿．五七％。

    柏頓說，未來數週應可得知現有疫苗對Omicron的保護力，莫德納的信使核醣核酸（mRNA）技術平台可以迅速採取行動，新的疫苗最快在明年初即可推出。莫德納廿六日宣布，正以Omicron為「假想敵」，儘快測試其現有疫苗，並研究兩種候選追加疫苗。

    美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）也說，相關部門已開始針對Omicron研發新疫苗，預計可在未來幾週展開測試與生產。諾瓦瓦克斯採用與我國高端、聯亞兩家藥廠相同的蛋白質次單位技術，運作原理是讓人體的免疫系統辨識棘蛋白，進而刺激免疫反應。

    南非專家︰對付Omicron 現有疫苗可能仍有效

    南非首席傳染病學家卡林（Salim Abdool Karim）廿九日則說，對於Omicron，現有疫苗在預防重症及住院治療上，很可能仍然有效；儘管Omicron似乎傳染力更強、更可能使已因接種疫苗或染疫後康復者遭感染，現在就斷定Omicron將造成比此前其他變種病毒更嚴重的臨床症狀，言之過早。

    美國國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）認為，Omicron突變數量創新高，幾乎可將其視為另一種全新病毒。儘管Omicron令人擔憂，但目前並不確定是否會讓疫苗失效；基於以往對抗變種病毒的經驗，他樂觀預期現有疫苗應可發揮保護作用，補打加強劑更可獲得額外保護。

    在義大利科學家廿七日公布的首張Omicron電子顯微鏡影像中，確認為武肺原始病毒的一種高度突變版，其棘蛋白結構遠高於Delta變種病毒的突變率，Omicron竟有多達四十三個棘蛋白突變，Delta則「僅」十八個，而棘蛋白正是武肺病毒進入人類細胞的關鍵，也是疫苗鎖定的部分。

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