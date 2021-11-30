Omicron至少攻陷14國 世衛︰全球傳播風險極高

日本宣布自30日起1個月內禁外國人入境，防堵Omicron入侵。圖為羽田機場29日告示板顯示眾多航班取消。（歐新社）

2021/11/30 05:30

〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕武漢肺炎變種病毒株Omicron來勢迅猛，葡萄牙、英國蘇格蘭、加拿大等地相繼出現確診病例，全球已至少十四國淪陷。世界衛生組織（WHO）廿九日警告，Omicron在全球傳播的風險「非常高」，若病例數再次激增，後果不堪設想，呼籲各國勿掉以輕心。

世衛在向一九四個成員國發布的技術建議中指出，Omicron的棘蛋白突變數量前所未見，其中若干變異令人擔憂，可能具備更高的傳染性，也可能躲避染疫或施打疫苗產生的免疫力，「Omicron在全球進一步擴散的風險非常高，已接種疫苗者仍可能感染，惟比例不高且可預測。」世衛強調，須進一步研究Omicron特性，預計數週內會有更多相關資料。

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世衛呼籲各國強化監測機制，釐清病毒傳播的地點和速度，並提升疫苗接種率，尤其是尚未接種任何一劑的脆弱族群。世衛也警告勿任意實施旅行限制，以免影響各國篩檢及通報意願。

日本緊閉國門1個月

此外，世衛成員國廿九日起一連三天開會討論應對全球公衛危機的「全球協議」，內容涵蓋各國分享新病毒的數據和基因排序，以及疫苗和藥物研發等。無論會議決定訂立協議或新法規，料將在二○二四年準備就緒。

繼以色列和摩洛哥「封關」後，日本也決定再度緊閉國門，卅日起一個月內原則停止全球外國人士的入境申請，這也意味本月八日起放寬短期停留商務人士、留學生和技能實習生入境管制措施的做法暫停，單日入境人數總量上限從五千人降回三千五百人。首相岸田文雄廿九日與閣員討論應對措施後認為，雖然狀況還不明朗，但應抱持更高的危機感，而他也願意為被批評「過於謹慎」負起責任。

全球廿八至廿九日有更多的國家遭Omicron入侵。加拿大渥太華傳出兩例，為奈及利亞入境人士，當局正追蹤接觸者，預料還會有新增病例。由於這是北美洲首度出現病例，美國總統拜登已著手商討應變措施，預定廿九日公布最新防疫規定。不過，美方也認為，現有疫苗或可提供相當程度保護力，可使染上Omicron者不致變為重症。

另外，葡萄牙衛生總局（DGS）證實，里斯本貝倫人足球隊有十三名球員或職員確診Omicron，相信與不久前在南非出賽的一名門將有關，且該隊廿七日也照常比賽，賽後有多人確診，所幸約半數症狀不嚴重，其餘人則沒有症狀。蘇格蘭也驗出六例確診，包含無國際旅遊史的病例，但首席大臣史特金強調，尚無證據顯示病毒已在社區傳播。

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