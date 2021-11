(圖︰取自HKEP推特,文︰國際新聞中心)

2021/11/30 05:30

在國安法實施後,無所不在的中國式審查已經成為香港的日常。迪士尼影音串流平台Disney+本月稍早在香港推出,眼尖的客戶隨即發現,2005年首播的「辛普森家庭」(The Simpsons)第16季第12集「被消失」。該集內容講述主角一家造訪中國,天安門廣場前的告示牌寫著「天安門廣場,1989年,這裡什麼事也沒發生」(Tien An Men Square: On this Site, In 1989, Nothing Happened)。(圖︰取自HKEP推特,文︰國際新聞中心)

